„Heilige Dreifaltigkeit“: 96-Jährige gibt ihr „Lebenselixier“ preis

Möglichst gesund zu altern, wünschen sich viele. Dafür gibt es allerlei Tipps, Ratgeber und Lebensweisheiten – eine New Yorkerin braucht dafür nur drei Dinge.

New York – Je älter man wird, desto mehr zwickt und zwackt es an allen möglichen Körperstellen. Auch die ein oder andere Falte im Gesicht macht sich bemerkbar - die Haut ist einfach nicht mehr so straff, wie noch in jungen Jahren. Diverse Mittelchen sollen dabei helfen, diese zu glätten und einfach möglichst vorteilhaft zu altern. Eine 96-Jährige verrät auf TikTok nun ihre ganz eigenen drei Allheilmittel.

TikTok-Video: „Was ist das Geheimnis, sich den jugendlichen Spirit zu bewahren?“

Auf dem TikTok-Kanal @womenonthestreet werden regelmäßig Frauen auf den Straßen New Yorks angehalten und um ein kurzes Gespräch gebeten. Die kurzen Interview-Schnipsel landen dann auf der Plattform. Das Video von der 96-jährigen Connie sticht besonders hervor: Es sammelte bereits ganze 6,7 Millionen Aufrufe und knapp 900.000 Gefällt-Mir-Angaben (Stand: 6. Juli). Die Frage an Connie lautet: „Was ist das Geheimnis, sich den jugendlichen Spirit zu bewahren?“

Die 96-Jährige antworte mit einem schelmischen Grinsen schlicht: „Pasta, Wein und Koffein“. Und tatsächlich scheint das zumindest bei ihr gut geholfen zu haben. Mit ihrem roten Mantel, den Perlenohrringen und ihrer ordentlich zurecht gelegten Frisur sieht Connie für ihr hohes Alter bemerkenswert vital aus.

Tatsächlich werden wir aufgrund medizinischen Fortschritts und zunehmendem Wohlstands immer älter. Zum einen die Gesellschaft insgesamt, wie Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen und zum anderen steigt auch die Lebenserwartung der Menschen. In Deutschland werden Männer etwa 78,5 Jahre alt und Frauen 83,4 Jahre.

Internet-User zeigen sich begeistert von vitaler 96-Jährigen

Connies Ausstrahlung und Vitalität kommt bei den TikTok-Usern gut an: „Lebenselixier“, „Bester Tipp fürs Leben“, „Die heilige Dreifaltigkeit“, „So will ich mal werden“, „Sie ist großartig“ sind nur einige der vielen tausend Kommentare. Dass Pasta, Wein und Koffein natürlich nur Connie individuell helfen, ihren jugendlichen Geist zu bewahren und keinesfalls medizinische Gültigkeit haben, sollte dabei aber allen nach Jugend strebenden Menschen bewusst sein. Wer dem Alterungsprozess entgegenwirken will, dem ist sogar geraten, zehn Lebensmittel zu meiden. Darunter unter anderem auch Alkohol.

Sportlich aktiv zu bleiben, kann hingegen keinesfalls schaden. Das beweist auch ein 93-jähriger Franzose, der im April seinen elften Marathon absolvierte.