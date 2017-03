Herne trauert um getöteten Jungen - Betreuung an Schulen

Herne - Nach dem Mord an einem neunjährigen Jungen in ist der vermutliche Täter, ein 19-jähriger Nachbar, weiter auf der Flucht. Die Stadt trauert derweil um das tote Kind. An der Schule des Jungen waren Seelsorger im Einsatz.

Es müssen grauenerregende Bilder sein, die Marcel H. am Montagabend in das Darknet hochgeladen haben soll. Der schmächtige 19-Jährige, neben einem gerade von ihm getöteten neunjährigen Nachbarskind. Der Täter: Stolz. Angeberisch. Blutverschmiert. Ein Einzelgänger, der auf einmal von unzähligen Polizisten gesucht wird.

Am Tag nach der entsetzlichen Bluttat stehen zwei Polizeiwagen vor einem kleinen ockergelben Reihenhaus in der Ruhrgebietsstadt Herne. Hier ist erst vor wenigen Stunden ein neunjähriger Junge grausam umgebracht worden. Im Keller hat die Polizei seine Leiche gefunden.

Bereitschaftspolizei, Hunde, Hubschrauber - sie alle suchen Marcel H., der sich in den dunklen Tiefen des Darknets - einem abgeschirmten Teil des Internets - mit der Tat gebrüstet haben soll.

Gleichaltrige aus dem Viertel beschreiben den 19-Jährigen als eher ruhigen, seltsamen Außenseiter. Kaum jemand hier scheint ihn näher zu kennen: „Er war jetzt nicht gerade der Beliebteste, rannte immer in Bundeswehrklamotten rum“, sagt einer. Er sei gemobbt worden, weiß eine junge Schülerin zu berichten, auf deren Schule Marcel H. bis vor einigen Jahren ging. „Vielleicht hat er es deswegen gemacht“, sagt sie. Über soziale Medien hat auch sie inzwischen Fotos gesehen, auf denen der schmächtige, blasse Teenager mit blutverschmierten Händen zu sehen ist. Der Polizei ist er vorher nie aufgefallen.

Ein unauffälliger und harmloser Typ

+ Mit diesem Foto sucht die Polizei nach dem 19-jährigen Marcel H. © dpa Marcel H., auf harmloseren alten Fotos nur ein unauffälliger junger Mann mit fast kahl geschorenem Kopf, wohnt in dem Reihenhaus genau neben seinem späteren Opfer. Seine Eltern sollen schon weggezogen sein. Einige alte Zechenhäuser stehen hier, über der angrenzenden Kleingartensiedlung wehen Fahnen der Fußballrivalen Borussia Dortmund und FC Schalke 04. Der Spielplatz daneben sei im Sommer immer richtig belebt, erzählen die Anwohner. „Hier spielen immer so viele Kinder“, sagt eine 18-Jährige Nachbarin, der die Fassungslosigkeit über das Verbrechen noch ins Gesicht geschrieben steht.

Am Abend zuvor haben die Ermittler im Keller des Hauses die Leiche gefunden. Die Familie lebe mit mehreren Kinder nebenan, berichten die Nachbarn. Der Tatverdächtige - ein schmächtiger 19-Jähriger, ebenfalls aus der Nachbarschaft - ist auf der Flucht. Die Polizei stuft Marcel H., der auf dem Fahndungsbild wirkt, als sei er selbst noch ein halbes Kind, als gefährlich ein. Der Teenager sei Kampfsportler. Die Beamten bitten „um äußerste Vorsicht“, falls er gesehen wird. Vermutlich trägt er Tarnweste und -hose. 1,75 Meter groß soll der Brillenträger mit den kurzen Haaren sein.

Ins Visier der Ermittler geriet er so schnell, weil er sich wohl im sogenannten Darknet mit der Tat brüstete. In dem weitgehend abgeschirmten Bereich des Internets, der vielfach auch für kriminelle Machenschaften genutzt wird, sah einer der Nutzer das Video von Marcel H. und alarmierte die Polizei. Er kannte den Verdächtigen und auch die Örtlichkeiten. Doch als das Blaulicht durch das abendliche Wohnviertel blitzte und Hubschrauber darüber kreisten, da war Marcel H. längst verschwunden.

Anwohner stehen unter Schock

In der Arbeitersiedlung zwischen Rhein-Herne-Kanal und Emscher entdeckten die Beamten dann tatsächlich die Kinderleiche. Der Junge war erstochen worden. „Die ganze Straße war voll mit Polizeiautos und Rettungswagen“, sagt die 18-Jährige aus der Nachbarschaft.

Spurensicherung, Gerichtsmediziner, Beamte der Kriminalpolizei waren ausgerückt. Die Fassungslosigkeit steht der jungen Frau ins Gesicht geschrieben. „Hier spielen immer so viele Kinder.“

Eine Mutter mit Kinderwagen berichtet von den vielen Familien, die in der Umgebung wohnen. An sonnigen Tagen sei der Spielplatz in direkter Nähe richtig belebt. Daneben liegt eine Kleingartensiedlung. Sie wirkt friedvoll.

Doch an diesem grauen Dienstagmorgen ist die Stimmung beklemmend. Ein Nachbar hält seine kleinen Kinder fest bei der Hand, als er sie von der Haustür zum Auto bringt. Anwohner hasten vorbei an den Kamerateams und Polizeiwagen, werfen einen verstohlenen Blick auf das ockergelbe Haus.

Mitschüler werden vor den Medien abgeschirmt

Dass etwas Grausames passiert sein soll, hat sich hier wie ein Lauffeuer verbreitet, auch wenn am Dienstagmorgen völlig unklar ist, was hinter der Bluttat an dem Kind stecken könnte. „Es hätte auch eine unserer Schwestern sein können“, sagt die 18-jährige Anwohnerin und schluckt.

Auch Oberbürgermeister Frank Dudda (SPD) erklärte: „Wir sind fassungslos und schockiert, wir trauern mit den Angehörigen“, erklärte nach den Worten eines Sprechers. Er setze auf eine schnelle Aufklärung des Verbrechens. Die Grundschüler der Ruhrgebiets-Stadt blieben am Dienstag auch während der Pausen in den Gebäuden. Es solle vermieden werden, dass sie von Reportern umlagert würden. In der Schule des getöteten Jungen waren Seelsorger und Psychologen im Einsatz, wie der Stadtsprecher berichtete.

