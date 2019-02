Hier arbeitet Spiderman in einer Bank - Kollegen trauen ihren Augen kaum

Spiderman in der Bank - dieses Szenario durften ein paar Angestellte erleben, als in ihren Reihen ein Mann im Superhelden-Kostüm erschien. Der Anblick faszinierte auch die Netzgemeinde im Internet.

Am letzten Arbeitstag ist sowieso alles egal: Das dachte sich wohl ein Bank-Angestellter in Brasilien, als er an seinem letzten Tag in der Bank-Filiale im Spiderman-Kostüm auftauchte. Damit ärgerte er laut tonight.de zwar gehörig seinen Chef, doch seine Kollegen waren begeistert. Während er Süßigkeiten an die Mitarbeiter verteilte, filmte ein Arbeitskollege den lustigen Auftritt des Superhelden.

Bank in Brasilien: Auch Internetnutzer amüsierten sich über Spiderman

In dem blau-roten Aufzug wird der Mann den Bankangestellten wohl noch lange im Gedächtnis bleiben. Und nicht nur ihnen, auch den Nutzern der Plattform imgur.com. Dort wurden Bilder des letzten Arbeitstages veröffentlicht.

Während der Bankangestellte seriös mit Headset an seinem Computer sitzt, amüsieren sich die weiteren Mitarbeiter bestens. Natürlich konnte Spiderman nicht den ganzen Arbeitstag auf einem Stuhl sitzen. Stattdessen nutzte der Angestellte seine Rolle umfangreich aus und lag gelegentlich auch auf einem der niedrigen Schränke, wie ein weiteres Bild bestätigt.

+ Der Angestellte nutzte seine Rolle als Spiderman © Screenshot imgur.com ksguile

Telefonat in der Bank: „Spiderman, wie kann ich helfen?“

Die Nutzer der Plattform waren begeistert. „Kleide dich für den Job, den du willst, nicht den du hast“, kommentierte ein Unser. Ein anderer wollte wissen, ob der Angestellte an diesem Tag mit „Spiderman, wie kann ich ihnen helfen?“ ans Telefon ging.

Doch die Nutzer sind sich, im Vergleich zu seinem Chef sicher: Das Kostüm würde der Bank Vorteile bringen. „Große Macht, bringt starke Kundenberatung“, scherzte ein Nutzer und ein anderer erzählt, dass wenn Bankangestellte so aussehen würden, er viel lieber zur Bank gehen würde.

chd