Ozon-Alarm: Paris schränkt Autoverkehr ein - drohen Fahrverbote in Deutschland?

Wegen hoher Ozonbelastung ist der Autoverkehr in der Region der Millionenmetropole Paris erneut eingeschränkt.

Die Hitzewelle macht Frankreich zu schaffen. Wegen hoher Ozonbelastung ist der Autoverkehr in der Region der Millionenmetropole Paris erneut eingeschränkt. Drohen Fahrverbote in Deutschland?

Paris - Besonders umweltschädliche Fahrzeuge dürfen am Montag nicht mehr innerhalb einer Zone fahren, die vom Autobahngürtel A86 umschlossen wird, wie die Polizeipräfektur berichtete. Damit sind das gesamte Pariser Stadtgebiet und ein Ring von Vororten betroffen.

Tempolimit 110

In der gesamten Hauptstadtregion wurden zudem Höchstgeschwindigkeiten herabgesetzt. So darf auf Autobahnen mit einer Begrenzung von 130 Stundenkilometern nur noch maximal 110 Stundenkilometer gefahren werden. Einschränkungen hatte es bereits Ende Juli gegeben. In Paris gilt seit eineinhalb Jahren ein System mit Schadstoffplaketten, die sich nach dem Verschmutzungsgrad richten. Die Region Paris und große Teile Frankreichs sind von einer Hitzewelle betroffen.

Ozon-Alarm in Deutschland: Drohen Fahrverbote?

Vergangene Woche wurden in München die Ozon-Grenzwerte überschritten, berichtet Merkur.de*. Ein Fahrverbot gab es deswegen allerdings nicht.

