„Der süßeste Moment meines Lebens“: Zweijähriger stiehlt seiner Mama bei ihrer Hochzeit die Show

Von: Yasina Hipp

Hochzeiten sind emotionale Angelegenheiten für Groß und Klein. Bei einer Trauung in Amerika kann sich der zweijährige Sohn der Braut vor Begeisterung nicht zurückhalten.

Troy - Alles ist perfekt organisiert, die Gäste warten in der schön dekorierten Location auf die Trauung. Der Bräutigam kämpft bereits mit seinen Emotionen und wischt sich erste Tränchen mit einem Taschentuch von den Augen. Bei einer Hochzeit in Troy, im US-Bundesstaat Michigan, scheint zunächst alles wie am Schnürchen zu laufen. Doch dann tanzt plötzlich einer der Anwesenden aus der Reihe und hält sich nichts ans Protokoll: der zweijährige Sohn der Braut. Das nimmt dem kleinen Charmeur aber niemand böse, denn es ist einfach viel zu süß.

Hochzeit in den USA: Sohn Pierson ist begeistert von seiner Mutter im Brautkleid

Kristie Michelich ist die Braut und sieht umwerfend aus in ihrem weißen, trägerlosen Kleid. Die blonden Haare sanft gewellt und mit ihrem Brautstrauß in der Hand erscheint sie vor ihrer Hochzeitsgesellschaft. Am Ende des Gangs wartet ihr künftiger Ehemann, der Brautvater und ihr zweijähriger Sohn Pierson. Eigentlich sollte Kristie den Gang hinunter zu ihrer Trauung schreiten. Aber Söhnchen Pierson kommt ihr zuvor. Denn auch er ist der Meinung, dass seine Mama ganz umwerfend aussieht. In einem Video, welches Kristies bester Freund aufnimmt, ist die zuckersüße Reaktion des Zweijährigen zu sehen.

Der kleine Pierson überrascht alle Hochzeitsgäste mit seiner Freude über seine Mutter. © Screenshot/Instagram/k2_0111

Erst ruft der Knirps im Anzug „Hi Mommy!“ und winkt eifrig. Dann kann er sich nicht mehr beherrschen, rennt den ganzen Weg auf seine Mutter zu und wirft sich ihr in die Arme. In der Talkshow Good Morning America sagt Mutter Kristie: „Ich habe ehrlich gesagt in meinem ganzen Leben noch nie einen schöneren Moment erlebt. Und dieses Gefühl werde ich nie vergessen.“

Eigentlich hatte der zweijährige Sohn Pierson bei der Hochzeit eine andere Aufgabe

In dem Instagram-Video, welches sie mit den Worten „Der süßeste Moment meines Lebens“ betitelt, wird deutlich, dass Pierson eigentlich eine andere Aufgabe hatte. Er sollte bei der Trauung die Ringe bringen. Dass das nicht ganz so funktioniert hat, ist aber in Ordnung für Kristie Michelich. Sie sagt: „Dankenswerterweise hat er in seiner kleinen Showeinlage eine wunderbare Arbeit geleistet.“

Pierson habe die ganze Gesellschaft überrascht - und ist jetzt eine Art Internet-Star. Das Video wurde bereits mehr als 312.000 Mal geklickt. Das freut Mutter Kristie. Sie meint: „Je mehr es geteilt wird, desto glücklicher bin ich, denn wir brauchen gerade jetzt glückliche Dinge im Leben.“