Wer hat sich denn hier am Hollywood-Schriftzug vergriffen?

Silvester-Scherz

Los Angeles - In der Silvesternacht haben sich offenbar Unbekannte am weltberühmten „Hollywood“-Schriftzug in Los Angeles vergriffen.

Der Schriftzug „Hollywood“ in den Hollywood Hills von Los Angeles ist weltberühmt. Doch als am Neujahrsmorgen die Sonne aufging, sah er ein bisschen anders aus.

Die beiden riesigen O-Buchstaben des Wahrzeichen von Los Angeles waren am Neujahrsmorgen mit weißen und schwarzen Planen jeweils zu einem E abgewandelt worden, wie Fotos zeigen. „Weed“ (Kraut) bedeutet umgangssprachlich Marihuana.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich jemand an dem Schriftzug zu schaffen gemacht hat. „Diesmal ist es aber ein bisschen ambitionierter“, erklärt Betsy Isroelit gegenüber Buzzfeed. Sie ist Sprecherin des Hollywood Sign Trust, der sich mit um den Erhalt des Zeichens kümmert.

Dabei ist das Ganze nicht mal sonderlich kreativ. „Hollyweed stand da auch in der Vergangenheit schon mal“, meint sie. „Es ist keine originelle Idee.“ 1976 wurde der Scherz schon mal gemacht.

Aufnahmen von Sicherheitskameras zufolge hatte sich ein Unbekannter nachts heimlich auf das abgesperrte Gelände um den Schriftzug geschlichen, der sich wegen unerlaubten Betretens zu verantworten hat, wie die „Los Angeles Times“ unter Berufung auf die Polizei berichtete.

Die Wähler in Kalifornien hatten sich in einem Volksentscheid Anfang November für legales Kiffen ausgesprochen. Bürger ab 21 Jahren dürfen das Rauschmittel in kleinen Mengen besitzen und bei sich zu Hause sechs Cannabis-Pflanzen anbauen. Medizinisches Marihuana war in Kalifornien bereits 1996 legalisiert worden.

