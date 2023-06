Riesiger Passagier im Flugzeug: Hundebesitzer kauft drei Flugtickets, damit Dogge Darwin mit kann

Von: Romina Kunze

Zählt das noch als Handgepäck? Für gewöhnlich gelten für Haustiere in der Flugzeugkabine festgeschriebene Maße wie beim Trolley. Für Dogge „Darwin“ gilt das wohl eher nicht.

Kassel – Haustierbesitzer werden es kennen: Fliegt man in den Urlaub, wiegt oft die Freude gegen die Sehnsucht nach dem Vierbeiner auf. Deswegen entscheiden sich viele Herrchen und Frauchen dem Hund zuliebe, auf eine Flugreise zu verzichten und stattdessen auf vier Rädern in den Urlaub zu fahren.

Muss die Fellnase doch mit, ist vor allem die Beförderung in der Bordkabine an strikte Bedingungen der jeweiligen Airline geknüpft. „Kleine Hunde oder Katzen, dürfen mit in die Kabine genommen werden“, heißt es dazu beispielsweise auf der Homepage der Lufthansa. Als „klein“ geht der Hund eines US-Amerikaners sicherlich nicht durch. Die dänische Dogge sorgte auf einem inländischen Flug ordentlich für Aufsehen.

Riesiger Flugzeug-Passagier auf vier Pfoten: Hund zieht Blicke am Flughafen auf sich

„Wer sagt schon, dass dänische Doggen keine Flugzeug-Hunde sein können?“, schreibt der Besitzer des tierischen Passagiers unter seinem TikTok-Video. Zu besagten Flugzeughunden zählen nach allgemeinem Verständnis wohl eher Chihuahua und ähnlich große – oder wohl eher kleine – Schoßhündchen. Mit seinen gut 90 Zentimetern Körpergröße und stattlichen 90 Kilogramm Gewicht, fällt die Dänische Dogge eher nicht in diese Kategorie; auch wenn manche der Vierbeiner das wohl anders sehen mögen.

Passagier auf vier Pfoten: Bei stattlichen 90 Zentimeter Körpergröße hätte ein Sitz der Hunde-Dame „Darwin“ vermutlich nicht gereicht; daher hat Herrchen für sie zwei Plätze springen lassen. © Screenshot/TikTok „gibbon1215“

Die massive Größe seines „Schoßhundes“ ist wohl auch dem Besitzer kein Geheimnis. Im Gegenteil: „gibbon1215“, unter welchen Namen er auf TikTok aktiv ist, scheint die Blicke der anderen Passagiere und der Crew regelrecht zu genießen. „Es war auf jeden Fall ein kleiner Schock für die anderen Leute am Flughafen, als sie ein buchstäbliches Pferd auf sie zu marschiert ist“, schreibt er belustigt über die Doggo-Damen „Darwin“. Wären Mensch und Tier mit einer anderen Airline geflogen, hätte es womöglich teuer werden können. Denn bei einer Fluggesellschaft werden Fluggäste vor Abflug gewogen.

Sanfter Riese: Dänische Dogge hilft Besitzer gegen Schmerzen von Darmerkrankung

Mitkommen musste „Darwin“ aber in jedem Fall: die Dänische Doggen-Dame ist als Servicehund ausgebildet und assistiert ihrem Herrchen. Der leidet nämlich an Morbus Crohn, einer chronisch-entzündlichen Darm-Erkrankung, die zu schubartigen Schmerzen in Bereich des Bauchs führen kann. Gibbon hat eigenen Angaben zufolge „Darwin“ so trainiert, dass sie ihren hünenhaften Kopf und Teile ihres Oberkörpers auf seinen Rumpf legt, um die Schmerzen zu lindern. Denn: „Wärme und sanfter Druck“ halfen oft gegen die Schmerzen.

Glücklicherweise gelten für Service-Hunde an Bord meist Sonderregelungen. So schreiben die Experten von anwalt.org, dass Assistenz-Hunde, wie etwa Blindenführhunde oder andere Begleittiere, mit dem Besitzer in die Kabine dürfen, sofern sie in den Fußraum passen und diesen auch während des Fluges nicht verlassen. Jeder, der in der jüngeren Vergangenheit in der Economy-Class geflogen ist, wird bei dieser Vorstellung instinktiv die Beine an die Brust ziehen. Viel Platz ist dort nicht.

Service-Hund ist zu groß: Doggen-Besitzer kauft ganze Sitzreihe, damit „Darwin“ mit kann

Was hat Gibbon also gemacht? Kurzerhand eine ganze Sitzreihe im Flieger gebucht. „Ja, ich habe uns drei Sitze für den Flug erstanden“, schreibt er unter seinem TikTok-Video. Ob „Darwin“ nun für das Jetsetter-Leben gemacht ist, sei mal dahingestellt. Im Video sieht man sie erst noch sich am Gate auf dem Boden räkeln, schließlich beim Boarding samt Gruß an das Cockpit und dann sich die Zeit auf dem wohl laaaaaaangen Flug nach Brooklyn (New York) vertreiben.

Mal liegt sie majestätisch neben ihrem Herrchen, mal sitzt sie ratlos auf ihren Sitzplätzen und überragt sämtliche Sitzreihen in dem Flieger. Dann wieder steckt „Darwin“ neugierig den Kopf zwischen die vorderen Sitze und schaut, was da so los ist. Alles in allem scheinen Herrchen und Hund die Reisestrapazen aber gut überstanden zu haben. Gibbon bedankt sich auf TikTok bei der Airline, dafür, dass der Flug mit Riesenhund ein „piece of cake“ (zu Deutsch „ein Stück Kuchen“), also ein Klacks gewesen ist.

Unter Umständen hätte sich Gibbon aber das Geld für die Sitzreihe sparen könne; vorausgesetzt, die Maschine war größtenteils leer gewesen. (rku)