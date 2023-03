„Exquisites Falsett“: Hund singt schöner als so mancher Opernsänger

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Ein Hund auf TikTok geht mit seinem Geheule viral. Das Netz diskutiert: Ist er ein Wolf oder ein begabter Opernsänger?

Mexiko-Stadt – Hunde können den Menschen immer wieder überraschen. Ungeahnte Tricks und Aktionen lassen Herrchen und Frauchen nicht selten staunen. Ein Hundebesitzer aus Argentinien hat genau diese Erfahrung gemacht. Er filmt seinen Hund Lilo, wie er auf dem Bett sitzt und melodisch heult. Das Video davon verbreitet er auf TikTok. Er schreibt: „An diesem schönen morgen dachte mein Hund, er sei ein Wolf“. Immerhin erinnern die Laute des Hundes an einen genetischen Artverwandten aus der Wildnis. Doch das Netz sieht in ihm weitaus mehr.

Netz feiert singenden Hund als „begabten Opernsänger“

Das Video startet bereits als der Hund am Jaulen ist. Doch anders als die meisten anderen Hunde, scheint es so, als würde Lilo eine Melodie verfolgen. Dabei wechselt er sogar bis in die hohen Töne seiner Kopfstimme. Dass sein Besitzer ihn filmt, scheint den Hund nicht zu interessieren. Es scheint sogar so, als würde er die Anwesenheit seines Herrchens gar nicht mitbekommen haben. Erst als er mit seinem Gesang fertig ist, guckt er schlagartig Richtung seines Besitzers und bellt einmal – ob erschrocken oder stolz sei dahingestellt.

Der Gesang von Hund Lilo geht auf TikTok viral. © holaasoylilo / TikTok

Im Netz feiert die Community ihn als begabten Opernsänger. Eine Frau kommentiert: „Er muss in seinem vorherigen Leben ein Sänger gewesen sein“. Ein anderer kommentiert: „Das ist kein Wolf, das ist ein Opernsänger. Und zwar ein besonders begabter“. Ein Mann schreibt: „Jetzt mal Spaß bei Seite, der singt wunderschön“. Ein User fragt ironisch: „Was hat sein Herz gebrochen?“, ein anderer antwortet: „Er liebt die Musik, aber niemand kann ihm seinen Liebeskummer nehmen“. Als „exquisites Falsett“ wird sein Gesang unter anderem auch bezeichnet. Zuletzt ging auch eine Hündin viral, die vor Freude ausrastet, wenn der Müllmann kommt.

Musiker spielen Duett mit singendem Hund Lilo

Doch Lilo scheint so gut zu sein, dass erste Künstlerinnen und Künstler sogar Features mit ihm machen. Verschiedene Musikerinnen und Musiker machen mit dem Video von Lilo ein Duett, wie es treffend auf TikTok betitelt ist. Das bedeutet, man nimmt sich das Video und interagiert mit einem eigenen Inhalt damit.

In diesem Fall haben gleich mehrere Musikerinnen und Musiker sowohl mit Klavier als auch mit Gitarre den Hund mit seiner Gesangseinlage begleitet. Und es zeigt sich: Wenn auf den Instrumenten die richtigen Harmonien erfolgen, dann wird aus dem Hundegesang ein echtes Kunststück, das es so auch durchaus auf die Bühne schaffen würde. Ob der Hund jedoch noch einmal so singt wie in diesem Fall, bleibt abzuwarten.