200 Menschen vermisst: Großer Staudamm in Brasilien gebrochen

Riesiges Unglück

+ © Bruno Correia Die Schlammlawine nach dem Dammbruch bei der Gemeinde Brumadinho. © Bruno Correia

Nach einem Dammbruch in Brasilien gelten Hunderte Menschen als vermisst. Eine Schlammlawine erreichte ein Wohngebiet. Es ist nicht der erste Unfall an einem Damm der Region. Erinnerungen an die "Tragödie von Mariana" kommen hoch.