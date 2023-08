Hurrikan „Hilary“ rast auf Kalifornien zu: „Lebensbedrohliche Überschwemmungen“ – schon zwei Tote

Von: Karolin Schäfer

Hurrikan „Hilary“ steuert auf Mexiko und den Südwesten der USA zu. Es könnte einer der „verheerendsten Stürme“ seit einem Jahrzehnt werden.

San Quintín – Nicht nur in Deutschland richten Unwetter schwere Schäden an. Ein US-Forscher warnt auch in Zukunft vor extremen „Superstürmen“. Derzeit steuert der Pazifik-Hurrikan „Hilary“ auf den Südwesten der USA zu. Dabei ist er inzwischen in Nordwestmexiko auf Land getroffen. Medienberichten zufolge gab es bereits zwei Todesopfer, in einigen Regionen wurde der Notstand ausgerufen.

Hurrikan „Hilary“ rast auf Mexiko und USA zu: „Katastrophale Überschwemmungen“ drohen

Nach Angaben des mexikanischen Wetterdienstes befand sich das Zentrum des Sturms am Sonntagmorgen (20. August, Ortszeit) rund 200 Kilometer südlich der Gemeinde San Quintín auf der mexikanischen Halbinsel Baja California. „Hilary“ erreichte zuletzt anhaltende Windgeschwindigkeiten von 130 Kilometern pro Stunde.

Zwar habe sich der Sturm am Samstag (19. August) von einem Hurrikan der Kategorie vier (von fünf Stufen) auf Kategorie eins abgeschwächt und werde voraussichtlich zum Tropensturm. Laut Wetterdienst stehen aber weiterhin Starkregen sowie Sturmböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde und bis zu sechs Meter hohe Flutwellen bevor. Das US-amerikanische National Hurricane Center warnte indes vor „katastrophalen und lebensbedrohlichen Überschwemmungen“.

Hurrikan „Hilary“ fordert bereits zwei Todesopfer in Mexiko

Inzwischen gibt es bereits zwei Todesopfer. Ein Mann wurde mit seinem Lieferwagen in der mexikanischen Gemeinde Navolato im Bundesstaat Sinaloa weggeschwemmt und einige Kilometer weiter tot aufgefunden, berichtete die Zeitung El Universal. Bei dem Versuch, in der Stadt Mulegé in Baja California einen Fluss zu überqueren, kam eine weitere Person ums Leben, meldete die Zeitung Milenio.

Laut US-Hurrikanzentrum soll „Hilary“ – schneller als zunächst vorausgesagt – am Sonntagnachmittag die USA treffen. Das Unwetter werde voraussichtlich bis Montag andauern. Laut Deanne Criswell, Chefin der nationalen Katastrophenschutzbehörde, stelle der Sturm eine Bedrohung für Südkalifornien dar. „Ich möchte daher alle ermutigen, diesen Sturm ernst zu nehmen“, sagte sie dem Sender CNN.

„Hilary“ könnte einer der „verheerendsten Stürme“ sein – Notstand in Kalifornien ausgerufen

Gouverneur Gavin Newsom hatte am Samstag für weite Teile des Südens von Kalifornien den Notstand ausgerufen. In Küstennähe und höher gelegenen Regionen mussten Anwohnerinnen und Anwohner vorsorglich ihre Häuser verlassen. Wie CNN berichtete, waren auch Hubschrauber im Einsatz, die mit Durchsagen auf Englisch und Spanisch Obdachlose vor dem bevorstehenden Unwetter warnten.

Dieses von der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt den Hurrikan „Hilary“ vor der mexikanischen Pazifikküste. © National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)/dpa

Die Direktorin des Katastrophenschutzes in Kalifornien, Nancy Ward, warnte, „Hilary“ könne einer der „verheerendsten Stürme“ werden, die den Bundesstaat seit mehr als einem Jahrzehnt getroffen haben. In Teilen Kaliforniens, Nevadas und Arizonas könnte es plötzlich so viel regnen wie sonst in einem ganzen Jahr.

Sogar im Death Valley National Park, dem trockensten Nationalpark in den USA, seien CNN zufolge bereits Regionen überflutet worden. „Straßen werden unpassierbar“, hieß es seitens des Parks. Bereits im vergangenen Jahr sorgte Sturm „Ian“ in den USA für zahlreiche Todesopfer und niedergewalzte Wohngebiete. Die Folgen des Klimawandels könnten der Gesellschaft künftig teuer zu stehen kommen. (kas/dpa)