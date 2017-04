Zwei Tote bei Schießerei an Grundschule in den USA

San Bernardino - Schüsse fallen in einer Grundschule im kalifornischen San Bernardino. Dabei kommen zwei Personen ums Leben. Laut Polizei ist die Lage unter Kontrolle.

In einer Grundschule in San Bernardino in Kalifornien sind am Montag nach Schüssen in einem Klassenzimmer nach Polizeiangaben zwei Tote gefunden worden. Dabei soll es sich um Erwachsene handeln. Die Polizei sprach auf Twitter davon, sie gehe davon aus, dass es sich um einen „erweiterten Suizid“ handle. Sie erwarte, dass es „keine weitere Gefahr“ gebe. Die Schüler seien zur Sicherheit in eine andere Schule gebracht worden.

Zwei weitere Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Bei ihnen handele es sich vermutlich um Schüler, teilte der örtliche Polizeichef Jarrod Burguan im Kurzbotschaftendienst Twitter mit.

We believe this to be a murder suicide. Happened in a class room. Two students have been transported to the hospital. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10. April 2017

Preliminary info is 4 victims, being treated. Suspect is possibly down as well. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10. April 2017

In San Bernardino hatte im Dezember 2015 ein in den USA lebendes Ehepaar - laut FBI radikalisierte Muslime - 14 Menschen in einer sozialen Einrichtung erschossen. Der in den USA geborene Mann und seine aus Pakistan stammende Frau starben im Kugelhagel der Polizei.

dpa