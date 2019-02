Indische Tee-Arbeiter sterben durch gepanschten Alkohol

Tragödie in Assam

+ Die Leichen von Opfern des giftigen Alkohols werden auf einen Anhänger gehoben. Foto: Xinhua

Die Konsumenten sind arm, also muss das Produkt billig sein. Schwarz gebrannter Schnaps wird in Indien darum oft mit gefährlichen Substanzen gemischt. Auf einer Teeplantage in Assam führte dies nun zu einer Katastrophe.