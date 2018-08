Erdbeben vor Ferieninsel Lombok: Mindestens 142 Tote  - Urlauber werden evakuiert

Nach einem erneuten schweren Erdbeben vor der indonesischen Insel Lombok ist die Zahl der Toten auf mindestens 142 gestiegen. Das Beben war bis nach Bali zu spüren. Urlauber werden evakuiert.

Vor der indonesischen Ferieninsel Lombok hat sich am Sonntag (5. August 2018) ein Erdbeben der Stärke 6,9 ereignet.

Nach dem zweiten starken Erdbeben ist die Zahl der Toten auf mindestens 142 gestiegen.

Schon vor einer Woche (am 29.7. 2018) hatte ein Erdbeben der Stärke 6,4 die Insel erschüttert.

1200 Urlauber auf der Nachbarinsel Gili müssen evakuiert.

Das Auswärtige Amt hatte zunächst keine Hinweise auf mögliche deutsche Opfer.

Tödliches Erdbeben - Sind Deutsche auf Lombok betroffen?

12.41 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach dem tödlichen Erdbeben Indonesien ihr Mitgefühl ausgesprochen. Sie habe "mit großer Bestürzung" von dem Beben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok erfahren, schrieb Merkel am Montag in einem Kondolenztelegramm an den indonesischen Staatschef Jojo Widodo. Den Angehörigen der Opfer sprach die Kanzlerin ihr "tief empfundenes Beileid" aus und den Verletzten wünschte sie "baldige Genesung".

Das Auswärtige Amt hatte zunächst keine Hinweise auf mögliche deutsche Opfer. Ein Sprecher sagte in Berlin, die Botschaft in Jakarta stehe mit Betroffenen in Kontakt. Bisher habe sie von allen die Rückmeldung erhalten, dass es ihnen gut gehe. Zur genauen Zahl der Deutschen auf Lombok konnte der Sprecher zunächst keine Angaben machen.



Urlauber müssen in Sicherheit gebracht werden

Nachdem schweren Erdbeben auf der indonesischen Ferieninsel Lombok werden hunderte Urlauber von den benachbarten Gili-Inseln in Sicherheit gebracht. 200 Touristen aus dem In- und Ausland seien bereits evakuiert worden, sagte der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde, Sutopo Purwo Nugroho, am Montag. Rund 700 weitere Menschen warteten noch auf ihre Evakuierung.

Der Erdstoß war auch auf den Gili-Inseln und auf Bali zu spüren. Auf den Gili-Inseln gab es nach Angaben eines Vertreters der dortigen Rettungskräfte mindestens einen Toten und mehrere Verletzte. Mehrere Hotels wurden beschädigt.

+ Nach dem schweren Erdbeben warten Touristen auf der Gili-Inseln auf ihre Evakuierung. © AFP / Indonesia Water Police

Die von Korallenriffen umgebenen Gili-Inseln liegen einige Kilometer vor der Nordwestküste von Lombok. Die drei kleinen Inseln sind vor allem bei Rucksacktouristen und Tauchern beliebt.

+ Die indonesische Insel Lombok ist bei Urlaubern sehr beliebt. © Google Maps/Screenshot

Tote nach schwerem Erdbeben vor der indonesischen Ferieninsel Lombok

Mehrere hundert Menschen wurden nach Angaben der nationalen Katastrophenschutzbehörde vom Montag verletzt. Das Beben am Sonntagabend hatte eine Stärke von 6,9.

Die meisten Opfer waren durch herabfallende Trümmerteile erschlagen worden. Das Zentrum des Bebens lag rund 18 Kilometer nordöstlich von Lombok in 15 Kilometern Tiefe. Es folgten zahlreiche Nachbeben.

+ Nach dem zweiten schweren Erdbeben vor der indonesischen Insel Lombok innerhalb einer Woche ist die Zahl der Toten auf mindestens 142 gestiegen. © dpa / Sidik Hutomo

Lombok war erst vor einer Woche von einem Erdbeben erschüttert worden. Dabei wurden 16 Menschen getötet. Außerdem gab es mehr als 350 Verletzte.

