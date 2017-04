Internationaler Schlag gegen Pädophilenring

Madrid - Die spanische Polizei hat zusammen mit Europol und Interpol einen internationalen Pädophilenring zerschlagen.

Die Mitglieder seien in 18 Ländern aktiv gewesen und hätten über WhatsApp-Gruppen Kinderpornografie ausgetauscht, teilte die „Policía Nacional“ am Dienstag in Madrid mit. Insgesamt seien bei der Operation 39 Verdächtige festgenommen worden, darunter 17 in Spanien, sechs in Kolumbien, vier in Italien und zwei in Deutschland.

Im Rahmen der Ermittlungen seien 96 solcher Gruppen beobachtet und analysiert worden. Das sichergestellte Material sei „extrem erniedrigend“ und „übermäßig brutal“ gewesen, hieß es. Die Opfer seien zum Teil noch Babys gewesen, die ältesten Kinder waren acht Jahre alt.

Die Operation wurde von der „Joint Cybercrime Action Taskforce“ koordiniert, die 2014 unter dem Dach von Europol gegründet worden war.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa