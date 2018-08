Irre Bienen-Belagerung: 40.000 Insekten stürmen Imbiss - dann muss auch noch die Polizei anrücken

Etwa 40.000 Bienen belagerten den Hotdog-Stand am Times-Square in New York.

Bienen im Sommer können durchaus lästig sein. Nun belagerten jedoch tausende der Insekten einen Imbiss-Stand. Sogar die Polizei musste anrücken.

New York - Bienen statt Touristen: Tausende von Honigbienen haben am Dienstag einen Hotdog-Stand mitten auf dem belebten Times Square in New York belagert.

Geschätzte 40.000 Insekten hatten sich nach Medienberichten auf dem Schirm niedergelassen, nachdem sie zuvor vermutlich wegen der Hitze ihren eigentlichen Unterschlupf auf einem der Dächer Manhattans verlassen hatten.

Besucher machten einen Bogen um den Hotdog-Stand.

Besucher machen Bogen um Hotdog-Stand in New York

Die Besucher des Times Square machten einen großen Bogen um den Würstchenstand, die Polizei schickte ihre beiden hauptamtlichen Bienenspezialisten, um die Bienen einzusammeln.

In einer knappen Dreiviertelstunde waren die Insekten sicher in einem Behälter verstaut und auf dem Weg zu einer neuen Heimat auf Long Island.

dpa

