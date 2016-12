Drei Deutsche sterben bei Feuer auf Jacht in Italien

In Loano

Loano - Dramatische Szenen am Hafen von Loano in Italien: Eine Jacht geht am frühen Morgen in Flammen auf, eine Frau rettet sich durch den Sprung ins Wasser, drei Menschen sterben. Alle vier sollen Deutsche sein.

Drei Deutsche sind Medienberichten zufolge auf einer brennenden Jacht im italienischen Loano ums Leben gekommen. Das Boot habe im Hafen der Stadt gelegen, als das Feuer gegen sechs Uhr am Donnerstagmorgen ausbrach, berichteten die Nachrichtenagentur Ansa und die italienische Tageszeitung La Stampa. An Bord seien insgesamt zwei Männer und zwei Frauen gewesen, von denen sich eine retten konnte.

Polizei und Feuerwehr waren für eine Bestätigung zunächst nicht zu erreichen. Ein Sprecher der Küstenwache sagte auf Anfrage, nicht befugt zu sein, in diesem Fall Auskünfte zu erteilen.

Die 51-Jährige sei von Bord ins Wasser gesprungen, berichtete Ansa. Die Flammen hätten den Begleitern der Frau im vorderen Teil der Jacht den Weg nach draußen versperrt, hieß es. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Küstenwache hatten die Eingeschlossenen nicht retten können. Unter den Opfern soll den Berichten zufolge auch die Schwester der Überlebenden sein.

Loano befindet sich westlich von Genua in der Region Ligurien.

