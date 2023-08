„Ein bisschen gestresst“: Italien-Traumhochzeit droht Absage – weil Hund Pass von Bräutigam frisst

Von: Kai Hartwig

Teilen

Ein Paar aus den USA will heiraten. Doch die Hochzeit steht auf der Kippe – wegen des eigenen Hundes. Nun versuchen Politiker, die Feier zu retten.

Boston/München – Wer den Bund der Ehe schließt, möchte den Tag angemessen begehen. Die Hochzeit soll im Idealfall der schönste Tag des Lebens werden, auch wenn nicht immer alles nach Plan läuft. Entsprechend sorgsam werden Feier-Location und Gästeliste ausgewählt. Ein Paar aus den USA wollte nicht in der Heimatstadt Boston, sondern in Italien seine Hochzeit feiern. Doch es hatte seine Rechnung wohl ohne den eigenen Hund gemacht. Der Golden Retriever sorgte dafür, dass die Hochzeit kurzerhand abgesagt werden könnte.

US-Paar plant Hochzeit in Italien – Feier droht Absage, weil Hund Reisepass von Bräutigam frisst

Wie der Bostoner TV-Sender WCVB berichtete, kann der Bräutigam in spe die Überseereise nach Europa möglicherweise nicht antreten. Donato Frattaroli erklärte dem Fernsehkanal, dass sein eineinhalbjähriger Golden Retriever „Chickie“ offenbar seine Reisedokumente für Futter hielt. Der Hund kaute genüsslich auf dem Pass seines Herrchens herum. Und machte diesen unbrauchbar – womit auch die geplante Traumhochzeit in Italien für das Paar in akute Gefahr geriet.

Eigentlich wollen sich Frattaroli und seine Verlobte am 31. August 2023 das Ja-Wort geben. Doch mit seinem ramponierten Pass kann der US-Amerikaner nicht nach Italien einreisen. Ob die Ausrede „Mein Hund hat meinen Pass gefressen“ am Flughafen ziehen würde? Wohl eher nicht. Ähnliche Ausflüchte hatten schon zu Schulzeiten wenig Aussicht auf Erfolg, wenn Schüler ihre Hausaufgaben nicht gemacht hatten.

Golden Retriever „Chickie“ (r.) kaute genüsslich auf dem Reisepass seines Herrchens herum. Der kann nun womöglich nicht seine Hochzeit feiern. © Montage: IPPEN.MEDIA/Screenshot/YouTube.com/@WCVB

Bräutigam hofft auf Happy End: „Ich bin schon etwas gestresst“

Der Bräutigam versucht nun von Boston aus, den Italien-Trip doch noch zu retten. „Ich bin schon etwas gestresst“, gab er gegenüber dem US-Sender zu. Er habe aber Unterstützung von seinem lokalen Kongressabgeordneten und dem Senator seines Bundesstaates. Frattaroli sei „glücklicherweise im Austausch“ mit den Büros der Politiker. Die Behörden täten ihr Bestes, „um die Dinge zu beschleunigen und mir hoffentlich einen neuen Pass zu verschaffen“, schilderte der Bräutigam: „Ich drücke die Daumen, dass es klappt.“

Falls es für das Paar kein Happy End geben sollte und der neue Pass nicht schnell genug fertig wird, gibt es einen Plan B. Der ist nicht besonders schön, vor allem aus der Sicht des künftigen Gatten. Denn wenn ihm die Ausreise verwehrt bleiben sollte, würde seine Braut mit den Hochzeitsgästen trotzdem in Italien feiern – nur eben ohne ihren Bräutigam. Ein wenig Zeit bleibt Frattaroli derweil noch. Der Flug nach Italien ist für Freitag (25. August) geplant.

Niedliche Welpen: Elf süße Fotos, die Ihren Tag garantiert schöner machen Fotostrecke ansehen

In der Sendung „Good Morning America“ sagte Braut Magda Mazri dem TV-Sender abc am Dienstag (22. August): „Ich bin optimistisch, dass es noch klappt.“ Gegenüber US-Medien gab das Paar wenig später an, dass der neue Pass dem Bräutigam am Mittwoch (23. August) zugestellt werden soll.

Hund „Chickie“ zerkaut Reisepass von seinem Herrchen

Ärger oder gar Wut auf den hungrigen Hund verspürte man bei Bräutigam und Braut derweil nicht. „Chickie“ durfte sein Herrchen und Frauchen zu den TV-Interviews begleiten. Der Golden Retriever wirkte dabei sehr entspannt. Vom Rummel, den der hungrige Vierbeiner ausgelöst hatte, bekam das Tier offensichtlich nicht viel mit.

Unterdessen erlebte auch ein japanisches Paar eine Hochzeitspanne. Der Braut wurde von einer Airline verboten, ins Flugzeug zu steigen und in die Schweiz mitzufliegen. (kh)