Deutsche Bergsteiger in italienischen Alpen in Spalte gestürzt - Ein Toter

In Valfurva in der Lombardei läuft ein Rettungseinsatz

Eine Gruppe deutscher Sportler ist in den italienischen Alpen in Schwierigkeiten geraten. Mehrere Personen waren in eine Spalte gestürzt. Ein Mensch starb.

Rom - In Valfurva in der Lombardei laufe ein Rettungseinsatz für etwa 20 Deutsche, twitterte die italienische Bergrettung am Mittwoch. Eine Seilschaft mit zwei Personen sei in eine Spalte gestürzt, es würden Opfer befürchtet, sagte ein Sprecher der Bergrettung der Deutschen Presse-Agentur. Dem Rest der Gruppe gehe es den Umständen entsprechend gut, sie seien aber verängstigt.

Mittlerweile teilte die Notfallrettung der norditalienischen Region mit: Ein Mensch sei bei dem Unglück in Valfurva in der Lombardei gestorben, zwei weitere schwerst verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. 14 Menschen müssten vom Berg in Sicherheit gebracht werden.

#Lombardia, Valfurva, #Sondrio: intervento in corso per mettere in salvo un gruppo di una ventina di alpinisti tedeschi in difficoltà sotto la Cima Cadini. Una delle cordate è finita in un crepaccio, richiesto intervento sanitario per alcuni di loro. Seguono aggiornamenti. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 3. Juli 2019

Zwei Hubschrauber, einer aus Bozen und einer aus Sünders, seien unterwegs zur Unglücksstelle, so der Sprecher. Das Wetter sei allerdings schlecht. Die Bergsteiger seien im Schnee unterwegs gewesen. Möglicherweise könnten die Menschen in die Spalte gestürzt sein, weil durch die warmen Temperaturen in den letzten Tagen die Schneeoberfläche über den Spalten geschmolzen und aufgeweicht sei. Woher in Deutschland die Alpinisten stammen, war zunächst unklar. Der Sprecher betonte, es könnten auch Österreicher oder Schweizer in der Gruppe gewesen sein.

