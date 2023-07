Jackie Chan und 3 weitere Promis, die nicht so unproblematisch sind, wie wir dachten

Von: Friederike Hilz

Sind leider doch nicht so toll: Jackie Chan und Taylor Swift. (Symbolbild) © imaginechina/IMAGO, ZUMA Press/IMAGO

Promis werden oft verehrt, aber manchmal nicht zurecht. BuzzFeed News zeigt, wieso wir Jackie Chan, Taylor Swift und Co. nicht bedingungslos anbeten sollten.

Jackie Chan hat in seinem Leben über 80 Filme gedreht, einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk erhalten und die ein oder andere Kindheit geprägt: Egal, ob „Rush Hour“, „Kung Fu Panda“ oder „Karate Kid“, seine Filme waren Teil einiger toller Abende. Verständlich also, dass viele den mittlerweile 69-jährigen Schauspieler regelrecht verehren.

Chan hilft UNICEF und setzt sich für Kinder und Jugendliche ein. Doch es gibt auch andere Nachrichten von ihm: 2009 sagte er in einem Interview über die Meinungsfreiheit in seiner Heimat China: „Ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass wir kontrolliert werden müssen. Wenn wir nicht überwacht werden, tun wir doch, was wir wollen“, wie der Spiegel berichtete. Auch in den sogenannten Panama Papers tauchte Chans Name auf, sie enthüllten globale Netzwerke für Steuerhinterziehung und Geldwäsche.

Video von Jackie Chan verbreitet sich im Netz und wird diskutiert

Im Netz verbreitete sich diese Woche ein Video von Chan, in dem er neben einer jungen Frau steht und Szenen aus seinen alten Filmen ansieht. Dazu twittert ein Account: „Jackie Chan und seine Tochter, die weinen, während sie sich einige seiner alten Filmszenen ansehen, sind das Schönste, was man heute sehen kann.“ Inzwischen stehen unter dem Tweet allerdings Informationen, die diesen Satz einordnen sollen. Demnach sei die Frau in dem Video nicht Chans Tochter, sondern eine Schauspielerin (siehe Tweet unten).



Der Name seiner Tochter ist Etta Ng Chok Lam. Sie müsse mit ihrer Partnerin immer wieder auf der Straße leben, erzählte die Tochter in einem YouTube-Video, wie mehrere Medien berichten. Sie wirft ihren Eltern darin Homofeindlichkeit vor. Immer noch ist die queere Community besonders von Obdachlosigkeit betroffen.

Wir haben noch andere Promis gesammelt, die wir nicht bedingungslos verehren sollten:

1. Taylor Swift

Taylor Swift kommt im Juli kommenden Jahres endlich für mehrere Konzerte ihrer „The Eras Tour“ nach Europa, insgesamt sieben davon finden in Deutschland statt. Schon jetzt bereiten sich ihre Fans auf den Ticketverkauf vor, denn dieser ist fast vergleichbar mit den Hungerspielen aus „Die Tribute von Panem“. Manche schwänzen sogar die Arbeit, um eine Chance auf Tickets zu haben.



Es gibt aber auch problematische News über Swift: Klar, für ihren Job muss Swift viel hin und her fliegen. Doch auch, wenn sie nicht tourt, ist ihr Privatjet oft in der Luft, für sie selbst oder für andere Leute, denn sie leiht ihr Flugzeug auch gerne aus. Damit ist sie, wie (viel zu) viele Promis, eine echte Klimasünderin.



Zuletzt stand Taylor Swift außerdem aufgrund ihrer Beziehung mit Sänger Matt Healy in der Kritik. Auf Twitter schreibt ein User: „Dass Taylor Swift nichts zu den rassistischen Aussagen, die Matt Healy über Ice Spice gemacht hat, sagt und dann aber mit ihr durch eine Kollaboration Profit macht, ist weißer Feminismus, wie er im Buche steht. Es ist bequem, manipulativ und schützt immer noch weiße Männer.“

2. Matty Healy

Der Leadsänger der Band „The 1975“ soll bei einem Konzert 2023 den Hitlergruß auf der Bühne nachgeahmt haben (siehe unten). Einige Fans versuchten dies als satirische „Kritik“ an Kanye West zu bezeichnen – die Lyrics in diesem Moment lauten „Thank you Kanye, very cool“ (dt.: „Danke Kanye, sehr cool“).

Der Sänger fiel schon davor negativ durch rassistische Kommentare auf. Im Podcast „The Adam Friedland Show“ machte er sich zusammen mit den Moderatoren über die Herkunft der Rapperin Ice Spice lustig, berichteten unter anderem NBC News.

3. Tyler Joseph

Der Sänger des Duos „Twenty One Pilots“ setzt sich für mentale Gesundheit ein, teilt in seinen Songs seine eigenen Unsicherheiten und Probleme und hilft damit vielen seiner Fans. Während der Black Lives Matter Proteste 2020 in den USA fiel er allerdings eher negativ auf. In einem mittlerweile gelöschten Tweet schrieb er „Ihr wolltet alle, dass ich meine Plattform nutze. Fühlt sich gut an, diese Dinger wieder anzuziehen“ und postet dazu zwei Bilder von sich in Schuhen mit sehr breiter Sohle (siehe unten). Statt sich dafür zu entschuldigen, schrieb er in einem weiteren Tweet: „Das ist nicht der Moment für eine Entschuldigung. Ich stehe zu meinem Plattform-Tweet. Der war fantastisch.“ Auch diesen hat der Sänger inzwischen gelöscht.

Der mittlerweile gelöschte Tweet von Tyler Joseph. © @tylerrjoseph via Twitter.de

Fantastisch war der Tweet leider nicht… © @tylerrjoseph via Twitter.de

