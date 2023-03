Frau findet 100 Jahre alten Schokoriegel unter Badezimmer-Fußboden

So ähnlich wie dieses Cadbury-Produkt sah auch die 100 Jahre alte Verpackung eines Schokoriegels aus. © IMAGO / UIG

Eine Frau renoviert in England ihr Badezimmer und macht im Boden eine verblüffende Entdeckung. Wie sich herausstellt, ein wahrlich „geschichtsträchtiger“ Fund.

Plymouth – Wenn man die Wohnung oder das Haus renoviert, kommt nicht selten überraschende Dinge zum Vorschein. Die Funde können in Vergessenheit geraten sein, wie ein riesiges Monopoly-Brett unter einem Teppich, oder gruselig, wie ein Kinderskelett in einer Holzkiste.

Eine Frau in England hat jetzt bei der Renovierung ihres in den 1930er Jahren erbauten Hauses eine Entdeckung der Marke „außergewöhnlich“ gemacht. Als Emma Young aus Plymouth den Dielenboden ihres Badezimmers im Obergeschoss herausriss, fand sie etwas, was zunächst wie Müll aussah, berichtete das britische Boulevardblatt Daily Mail. An Müll dachte auch ein Paar aus den USA, als es bei Renovierungsarbeiten eine Tüte aus dem Jahr 1959 fand. In der Verpackung verbargen sich tatsächlich Pommes von McDonald‘s.

Frau renoviert Haus und findet fast 100 Jahre alte Schokoriegel-Verpackung

Dann wischte sie den Staub weg und fand eine „schöne, lilafarbene Papphülle“ vor, worauf zu lesen war: Cadbury‘s Dairy Milk. Young wusste nicht recht, was sie da fand. Cadbury‘s war ihr ein Begriff. Es ist ein Süßwarenhersteller. Also wandte sie sich an das Unternehmen. Dort erfuhr die Mutter zweier Kinder, dass es sich um einen Schokoriegel handelte, der zwischen 1930 und 1934 hergestellt worden war.

Young war fassungslos. Im Boden ihres Hauses schlummerte ein nahezu 100 Jahre alter Schokoriegel, genauer gesagt die leere Verpackung des Snacks. „Was mich sehr verblüfft hat, war sein Zustand. Es ist in einem so guten Zustand und eine Seite ist makellos – man würde nicht glauben, dass es fast 100 Jahre alt war“, sagte die 51-Jährige dem britischen Boulevardblatt. Lediglich eine Seite sei etwas von Mäusen angeknabbert gewesen, schwärmte die Schokoladenliebhaberin.

Fund mit Geschichte beeindruckt: Fast 100 Jahre alter Schokoriegel kostete damals sechs Pence

Die Frau vermutet, dass der Schokoriegel von einem Arbeiter vernascht worden war, während das Haus gebaut wurde. „Es ist mehr als eine Verpackung, es ist ein bisschen Geschichte“, sagte Young. „Es hat einen hohen sentimentalen Wert. Ich denke, es muss vielleicht eingerahmt und mit dem Datum des Fundes an die Badezimmerwand gehängt werden.“ Einen hohen materiellen Wert hatte ein Schatz, den Handwerker in einem Haus in Frankreich entdeckten.

Auch der Hersteller Cadbury, den es heute noch gibt, zeigte sich über den Fund begeistert. „Wir waren hocherfreut, die Freude zu sehen, die dieses Stück Cadbury-Geschichte gebracht hat! Als beliebteste Schokoladenmarke der Nation hat Cadbury ein reiches Erbe und ist seit fast 200 Jahren Teil der britischen Kultur und des britischen Erbes“, teilte ein Sprecher mit. Damals kostete der Riegel sechs Pence. Geschichtsträchtig war auch ein Maya-Schatz, der in einem Bauernhaus in Sachsen-Anhalt ausgegraben wurde. (mt)