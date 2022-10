Jeffrey Dahmers Vater äußert sich zur neuen Netflix-Serie

Anscheinend hat Netflix den Vater von Jeffrey Dahmer, Lionel Dahmer, nicht vor Veröffentlichung der Serie kontaktiert. Das behauptet dieser jedenfalls.

In einem Interview mit der US Sun äußert sich der Betreuer von Lionel Dahmer zu den aktuellen Ereignissen rund um den Serienmörder Jeffrey Dahmer. Sein Arbeitgeber Lionel Dahmer ist schon 86 Jahre alt und möchte selbst nicht Stellung beziehen. Sein Betreuer sagt jedoch in seinem Namen, man wolle Netflix nun verklagen, denn die Firma habe den Vater von Dahmer nicht um Erlaubnis gebeten, die Serie über den Killer aus Milwaukee zu drehen.

