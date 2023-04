Heute wird es ernst: „Juice“-Raumsonde startet zum Jupiter

„Juice“-Raumsonde ist auf dem Weg zu Jupiter und seinen Eismonden

Von: Tanja Banner

Im zweiten Versuch hat es geklappt: Die Esa schickt die Raumsonde „Juice“ zum Jupiter und seinen Eismonden. Der Ticker zum Nachlesen.

Die Esa-Mission „Juice“ ist vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou gestartet.

Die Mission soll zu Jupiter und dessen Eismonden Kallisto, Europa und Ganymed fliegen und diese erforschen.

In acht Jahren wird die aufwendige und rund 1,6 Milliarden Euro teure Mission den Jupiter erreichen.

Update von 15.50 Uhr: Die Raumsonde „Juice“ ist sicher auf dem Weg zum Jupiter, die Solarpanels sind ausgeklappt und das Signal der Sonde wurde vom europäischen Raumkontrollzentrum ESOC in Darmstadt empfangen. Damit ist die Mission auf einem guten Weg und dieser Live-Ticker ist beendet.

Update von 15.35 Uhr: Die Solarpanels der Raumsonde „Juice“ haben begonnen, sich auszuklappen und produzieren bereits Energie. Damit ist die Sonde erfolgreich auf dem Weg zum Jupiter.

Update von 15.06 Uhr: Das Signal von „Juice“ ist da! Das bedeutet, die Raumsonde ist am Leben. Jetzt wird geprüft, ob die Sonde funktioniert. Der nächste große Meilenstein ist das Ausklappen der 85 Quadratmeter großen Solarpanels.

Raumsonde „Juice“ ist sicher auf dem Weg zum Jupiter und seinen Eismonden

Update von 14.56 Uhr: Noch ist kein Signal von „Juice“ im Kontrollzentrum in Darmstadt angekommen. Doch das ist noch kein Grund zur Beunruhigung – nach Esa-Angaben kann es bis zu 40 Minuten dauern.

Update von 14.50 Uhr: Im ESOC in Darmstadt wartet man jetzt gespannt auf das sogenannte „acquisition of signal“ (AOS). Es wird das erste Signal der „Juice“-Sonde sein. Das Signal wird von der Bodenstation in New Norcia, Australien, aufgenommen.

Update von 14.46 Uhr: In wenigen Minuten sollte das Team im ESOC in Darmstadt das erste Signal der „Juice“-Raumsonde empfangen.

Update von 14.43 Uhr: Die zweite Raketenstufe hat ihre Arbeit getan und hat sich von der „Juice“-Raumsonde abgelöst. Die Esa-Raumsonde befindet sich jetzt auf ihrem Weg hinaus ins Sonnensystem – das Ziel: Jupiter.

„Juice“-Raumsonde der Esa hat ihren Orbit erreicht

Update von 14.37 Uhr: In wenigen Minute wird die Raumsonde „Juice“ in ihren Orbit eingeschossen.

Raumsonde „Juice“ ist auf dem Weg zum Jupiter

Update von 14.24 Uhr: Erleichterte Gesichter im Kontrollzentrum in Kourou: Die erste Raketenstufe wurde abgetrennt und die zweite Stufe hat bereits gezündet. Alle Parameter sind derzeit normal.

Update von 14.18 Uhr: Jetzt wurden die beiden Hälften der Abdeckung abgelöst, die die „Juice“-Raumsonde beim Start geschützt hat.

Update von 14.16 Uhr: Das war der Start, die „Ariane 5“ ist vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana abgehoben und bringt die „Juice“-Sonde auf ihren langen Weg zum Jupiter. Die Booster der Rakete haben sich bereits erfolgreich abgetrennt.

Esa-Raumsonde „Juice“ ist auf dem Weg zum Jupiter

Update von 14.14 Uhr: Jetzt geht es los!

Update von 14.12 Uhr: Nur noch zwei Minuten bis zum Start! Hier können Sie den Raketenstart im Livestream verfolgen:

Update von 14.10 Uhr: Der Countdown nähert sich seinem Ende – in vier Minuten sollte die Rakete abheben. Derzeit sind alle Parameter grün.

Update von 14.06 Uhr: Die Wetterprognose ist derzeit grün, das heißt, das Wetter sollte dem Raketenstart derzeit keinen Strich durch die Rechnung machen.

„Juice“-Raumsonde wartet auf den Start zum Jupiter

Update von 14.05 Uhr: Die „Juice“-Raumsonde wird jetzt von ihrer eigenen Stromversorgung angetrieben. Sie muss durchhalten, bis sie im Weltall von ihren 85 Quadratmeter großen Solarpanels versorgt wird. Wenn die Sonde weiter von der Erde und der Sonne entfernt ist, wird das zu einer echten Herausforderungen: Das Sonnenlicht am Jupiter ist 25 Mal schwächer als auf der Erde.

Update von 14.00 Uhr: Wenn um 14.14 Uhr der Countdown bei T-0 angekommen ist, wird die „Ariane 5“ mit der „Juice“-Raumsonde nach Osten starten. In den Minuten danach passieren einige Dinge:

2:17 Minuten nach Start: Booster der Rakete werden abgetrennt 3:10 Minuten nach Start: Abdeckung, unter der sich Juice befindet, löst sich 8:39 Minuten nach Start: Hauptstufe beendet ihre Arbeit 8:49 Minuten nach Start: Zweite Raketenstufe zündet 25:23 Minuten nach Start: Die Sonde wird in ihre Umlaufbahn eingeschossen 27:44 Minuten nach Start: Juice trennt sich von der zweiten Raketenstufe 36:23 Minuten nach Start: Signal von der Raumsonde soll auf der Erde ankommen

„Juice“-Raumsonde steht kurz vor dem Start zum Jupiter



Update von 13.50 Uhr: Aus dem Raumkontrollzentrum ESOC der Esa in Darmstadt kam soeben das „Go for launch“. Die „Juice“-Raumsonde ist also bereit für den Start – hoffentlich spielt das Wetter heute mit.

Update von 13.25 Uhr: In weniger als einer Stunde ist es so weit und die „Juice“-Sonde fliegt los Richtung Jupiter. In den kommenden Jahren hat sie ein straffes Programm vor sich:

Datum Ereignis April 2023 Start mit einer Ariane 5-Rakete August 2024 Vorbeiflug an Erde und Mond August 2025 Vorbeiflug an Venus September 2026 Vorbeiflug an der Erde Januar 2029 Vorbeiflug an der Erde Juli 2031 Ankunft im Orbit um Jupiter Juli 2031-November 2034 im Orbit um Jupiter, inkl. 35 Vorbeiflüge an den drei Monden Ganymed, Kallisto und Europa Dezember 2034 Ankunft im Orbit um Ganymed September 2035 Absturz auf Ganymed und Missionsende Quelle: Esa

Heute wird es ernst: „Juice“-Raumsonde startet zum Jupiter

Update von 13.00 Uhr: In einer Stunde und 14 Minuten ist es hoffentlich so weit, dann soll die „Ariane 5“-Rakete mit einer wertvollen Fracht vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana abheben. Die wertvolle Fracht ist die Esa-Raumsonde „Juice“, die eine weite Reise vor sich hat: 600 Millionen Kilometer und acht Jahre wird es dauern, bis sie den Planeten Jupiter erreicht. Besonders im Fokus stehen die drei Eismonde des Gasriesen. Die Forschung geht davon aus, dass unter den eisigen Hüllen von Kallisto, Europa und Ganymed tiefe Ozeane verborgen sind, in denen es möglicherweise sogar Leben geben könnte.

Nachdem der Start der Rakete gestern wegen der Gefahr von Blitzschlägen nicht stattfinden konnte, will man es heute erneut versuchen. Wie gestern gilt heute auch: Wenn der Start nicht pünktlich um 14.14 Uhr gelingt, muss er um einen Tag verschoben werden – das Startfenster ist nur genau eine Sekunde geöffnet, es ist ein sogenanntes „instantes Startfenster“.

Update von 11.00 Uhr: Im europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana gibt es grünes Licht für die „Juice“-Mission: Die Rakete wird derzeit betankt. Wird das Wetter heute mitspielen und den Raketenstart um 14.14 Uhr möglich machen? Bei nur einer Sekunde Verzögerung muss der Start auf den nächsten Tag verschoben werden.

Warten auf den Flug zum Jupiter: Esa-Raumsonde „Juice“ soll heute starten

Update vom 14. April, 08.50 Uhr: Nachdem der Start der Esa-Raumsonde „Juice“ gestern (13. April) wegen der Gefahr von Blitzschlägen im Weltraumbahnhof Kourou abgesagt wurde, soll heute (14. April) ein neuer Startversuch unternommen werden. Die „Ariane 5“-Rakete mit der „Juice“-Raumsonde sollen pünktlich um 14.14 Uhr in Richtung Osten abheben – für „Juice“ ist es der Beginn einer langen Reise. Ihr stehen 600 Millionen Kilometer bis zum Planeten Jupiter bevor, den die Sonde mehrere Jahre umkreisen soll, bevor sie in einen Orbit um den großen und mysteriösen Jupiter-Mond Ganymed einschwenkt.

Doch bis dahin dauert es noch mehrere Jahre – wichtig ist erst einmal der Start. Dafür bleibt der Rakete ein Zeitfenster von genau einer Sekunde, was mit der komplizierten Flugbahn durchs Sonnensystem zusammenhängt. Wie beides miteinander zusammenhängt, können Sie weiter unten im Ticker nachlesen.

Esa-Raumsonde „Juice“ soll zum Planeten Jupiter starten

Update von 14.08 Uhr: Das nächste Startfenster für die „Juice“-Mission der Esa ist morgen, 14. April um 14.14 Uhr. Dann wird dieser Ticker weitergeführt.

Update von 14.05 Uhr: In zehn Minuten sollte die Raumsonde eigentlich starten, doch es besteht das Risiko von Blitzschlägen. Der Start wird deshalb für heute abgesagt.



Update von 13.55 Uhr: Das Kontrollzentrum ESOC in Darmstadt ist bereit für den Start und gibt das „Go“. In 20 Minuten soll die Rakete starten.

Update von 13.50 Uhr: Ein Update aus dem Kontrollzentrum in Kourou: Bisher sind alle Parameter für den Start im grünen Bereich. Es wird vor dem Start noch zwei Wetter-Updates geben, denn das Wetter spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.

„Juice“-Sonde fliegt zum Jupiter und untersucht dessen Eismonde

Update von 13.30 Uhr: Der Raumsonde „Juice“ steht eine weite Reise durch das Sonnensystem bevor. Unter anderem muss die Sonde mit extremen Temperaturen (+250 Grad Celsius bis -230 Grad Celsius) klarkommen und auch die hohe Strahlung darf den Instrumenten der Raumsonde nichts anhaben. Eine weitere Herausforderung ist die Energieversorgung: Das Sonnenlicht am Jupiter ist 25 Mal schwächer als auf der Erde. Um trotzdem genügend Energie zu erhalten, hat „Juice“ Solarzellen auf 85 Quadratmetern dabei, um möglichst viel Licht einzufangen.

Update von 13.20 Uhr: In weniger als einer Stunde wird es losgehen, dann soll die „Juice“-Raumsonde der Esa an Bord einer „Ariane 5“-Rakete vom Weltraumbahnhof in Kourou abheben. An Bord der Sonde befinden sich zehn wissenschaftliche Instrumente, von denen neun aus Europa betrieben werden, ein zehntes Instrument wird von der US-Raumfahrtorganisation Nasa betreut.

Esa-Raumsonde „Juice“ startet heute zum Jupiter

Update von 13.05 Uhr: Bevor es ernst wird, ein Blick auf die Mission „Juice“ der Esa. Die Raumsonde soll sich mit zwei zentralen Fragen befassen: Was sind die Bedingungen für die Bildung von Planeten und die Entstehung von Leben? Und wie funktioniert das Sonnensystem? Die Raumsonde „Juice“ soll die Eismonde des Jupiters erforschen, vor allem den riesigen, magnetischen und wasserreichen Ganymed. Auch die komplexe Umgebung des Jupiter soll untersucht werden sowie das Jupiter-System als Musterbeispiel für Gasriesen im Universum.

Die Raumsonde wird dabei an einigen Premieren beteiligt sein: „Juice“ wird beispielsweise als erste Sonde einen „gravity assist“ an Mond und Erde ausführen (bisher wurde zum Schwungholen nur die Erde genutzt). Außerdem wird „Juice“ die erste Raumsonde sein, die ihre Umlaufbahn von einem Planeten (Jupiter) zu einem seiner Monde (Ganymed) wechselt. Die erste Sonde, die einen anderen Mond als unsren eigenen umkreist, wird „Juice“ ebenfalls sein.

Raumsonde „Juice“ startet mit einer „Ariane 5“-Rakete

Update vom 13. April, 12.15 Uhr: Derzeit sind die Vorzeichen für den Start der „Juice“-Mission in etwa zwei Stunden gut, wie die Esa auf Twitter berichtet. Das Betanken der zweiten Raketenstufe hat begonnen. Im Kontrollzentrum der Esa in Darmstadt sind die Vorbereitungen ebenfalls in vollem Gange – dort wird die „Juice“-Sonde gesteuert.

Esa-Raumsonde „Juice“ soll heute zum Jupiter aufbrechen

Erstmeldung vom 13. April, 11.20 Uhr: Kouorou – Wenn die aufwendige Esa-Raumfahrtmission „Juice“ heute (13. April) vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana starten soll, bleibt ihr nicht viel Zeit: Das Startfenster für die „Ariane 5“-Rakete, die die Raumsonde ins Weltall befördern soll, ist nämlich nur genau eine Sekunde lang offen. Wird der richtige Zeitpunkt nicht erreicht, muss der Start um einen Tag verschoben werden.

Das extrem kleine Zeitfenster für den Raketenstart hat mit dem weiten Weg zu tun, den die Raumsonde bis zu ihrem Ziel zurücklegen muss. Sie soll zum Planeten Jupiter fliegen – eine 600 Millionen Kilometer lange Reise durchs Sonnensystem. Um dabei möglichst wenig Treibstoff zu verbrauchen, wird „Juice“ die Schwerkraft mehrerer Himmelskörper ausnutzen, um Schwung zu holen.

Esa-Raumsonde „Juice“ hat nur wenig Zeit für den Start

Diese geplanten „gravity assist“-Manöver an der Erde (in den Jahren 2024, 2026 und 2029) und der Venus (2025) sind der Grund für das winzige Startfenster, erklärt Justin Byrne von Airbus Defence and Space gegenüber Space.com: „Wir versuchen alle Planeten oder die Schwerkraftmanöver so zu kombinieren, dass wir den Jupiter mit dem Minimum der dreieinhalb Tonnen Treibstoff erreichen. Wir haben also ein Startfenster von einer Sekunde, um ‚Juice‘ in die richtige Umlaufbahn zu bringen.“

Der erste mögliche Starttermin ist am Donnerstag, 13. April, um kurz nach 14.15 Uhr (MESZ) oder 9.15 Uhr Ortszeit in Kourou, wo sich der europäische Weltraumbahnhof befindet. Sollte der Start heute nicht stattfinden, gibt es an jedem weiteren April-Tag ein weiteres kurzes Startfenster. Ist der Start um 14.15 Uhr gelungen, trennt sich die „Juice“-Raumsonde um 14.42 Uhr von der Oberstufe der Rakete. Frühestens um 14.51 Uhr erwartet die Esa ein Signal der Raumsonde. Bis 15.55 Uhr soll das Entfalten der Solarpanels beendet sein.

„Juice“-Sonde fliegt zum Jupiter und untersucht dessen Eismonde

Hat die Esa-Sonde „Juice“ alle Schwerkraftmanöver gemeistert, die Fachleute für sie geplant haben, wird sie im Juli 2031 den Jupiter erreichen und in eine Umlaufbahn um den Gasriesen einschwenken. Bis November 2034 stehen dann 35 Vorbeiflüge an den drei Eismonden des Planeten auf dem Programm: Europa, Kallisto und vor allem Ganymed stehen im Fokus der Mission. Alle drei Jupitermonde haben Ozeane unter ihren Eishüllen, so die Vermutung der Forschung. Ob in diesen Ozeanen Leben möglich ist, ist eine Frage, die sich Fachleute schon lange stellen. Die „Juice“-Mission wird die Frage zwar nicht direkt beantworten können, soll jedoch möglichst viel über die Eigenschaften der Monde in Erfahrung bringen.

Vor allem der größte Jupiter-Mond Ganymed steht im Fokus der Mission: Im Dezember 2034 soll „Juice“ beginnen, ihn zu umkreisen und genauer zu erforschen. Am Ende der Mission steht ein kontrollierter Absturz auf Ganymed, doch bis dahin vergehen noch viele Jahre. Das Missionsende ist für September 2035 geplant. (tab)