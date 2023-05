Kantinen-Favoriten: Currywurst nur noch auf Platz 3

Bei dem Kantinenbetreiber Apetito verliert die Currywurst an Beliebtheit. © Christian Charisius/dpa

In deutschen Kantinen werden vegetarische Gerichte immer beliebter. Ein Klassiker dagegen verliert an Ansehen.

Rheine - Die Currywurst büßt in Deutschlands Kantinen weiter an Beliebtheit ein. In dem am Dienstag publizierten Ranking des Verpflegungsanbieters Apetito kam der Klassiker im vergangenen Jahr nur noch auf den dritten Platz, auf dem ersten Rang war Spaghetti Bolognese und auf dem zweiten Rang eine Pesto-Pfanne. Im Vorjahr war die Currywurst noch auf dem zweiten Platz und bis 2019 jahrzehntelang das meistverkaufte Kantinengericht gewesen.

Bemerkenswert ist zudem, dass vegetarische Gerichte immer wichtiger werden, etwa Pesto-Pfanne, Gemüse-Curry oder Chili sin Carne. Eine Firmensprecherin begründete die sinkende Currywurst-Nachfrage mit dem Trend zur bewussteren Ernährung. dpa