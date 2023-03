Geiselnahme in Karlsruhe: Polizeieinsatz wegen Gefahrenlage in Apotheke in der Innenstadt

Polizisten in Spezialausrüstung vor eine Apotheke in Karlsruhe: Es seien eine oder mehrere Geiseln genommen worden, hieß es am Freitag. © Einsatzreport24/-/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

In Karlsruhe ist die Polizei wegen einer Geiselnahme in einem Großeinsatz. Das Tatgeschehen laufe noch, sagte ein Sprecher am frühen Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur.

Karlsruhe - In der Innenstadt von Karlsruhe ist es am Freitag zu einer Geiselnahme in einer Apotheke gekommen. Das Tatgeschehen laufe noch, sagte ein Sprecher am frühen Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur. In einer Apotheke seien eine oder mehrere Geiseln genommen worden. Man stehe im Kontakt zu dem mutmaßlichen Geiselnehmer oder den Geiselnehmern, so ein Sprecher der Polizei vor Ort. Es gebe nach aktuellem Stand keine Gefährdung für die Bevölkerung. Man könne derzeit keine Angaben zur Zahl von Geiseln oder Tätern machen, hieß es weiter.

Die Polizei im Einsatz auf einer Straße in Karlsruhe. © Thomas Riedel/-/dpa

Geiselnahme in Karlsruhe: Bereich um Apotheke in Innenstadt wegen Gefährdungslage abgesperrt

Der Bereich um die Apotheke in der Ettlinger Straße sei „aufgrund der derzeit unklaren Gefährdungslage“ weiträumig abgesperrt, teilte die Polizei im Onlinedienst Twitter mit. Informationen über die Anzahl der Geiseln oder mögliche Verletzte gab es zunächst nicht. Wie die dpa aus Polizeikreisen erfuhr, wuchs der Großeinsatz am frühen Abend noch weiter an. Man ziehe gerade weitere Einsatzkräfte zusammen. Aus einsatztaktischen Gründen nannten die Ermittler zunächst keine weiteren Details (dpa/AFP).