Metzgerei bietet Mett-Berliner an: „Es kommt mir ehrlich gesagt hoch“

Von: Romina Kunze

Neuerdings sind an Fasching nicht nur die Kostüme bunt: Ein Metzger aus Bochum serviert nun „Mett-Berliner“. Innovativ oder kulinarisches No-Go?

Kassel – Faschingszeit ist bekanntlich die Zeit der Albernheiten. Krapfen, auch als „Berliner“, „Pfannkuchen“ oder „Kreppel“ bekannt, gehören für viele mindestens ebenso zum Karneval in Deutschland wie bunte Kostüme, Faschingsumzüge und das „Helau“. Das in Fett ausgebackene Kult-Gebäck gibt es mittlerweile in allerlei Variationen, klassisch ist es aber gefüllt mit Frucht-Konfitüre.

Besonders närrisch wird das Fastnachts-Gebäck in Bochum: Wer da in den Berliner beißt, kann statt von Marmelade von herzhaftem Mett begrüßt werden. Klingt abenteuerlich? Das sieht das Netz ganz ähnlich.

Berliner und Mett: Diese ungewöhnliche Kombination gibt es bei einem Metzger aus Bochum. © Fotomontage: Imago/Hauke-Christian Dittrich/dpa

Verrückte Faschings-„Delikatesse“: „Am besten schmeckt der Mett-Berliner mit Zwiebeln“

Die Idee dazu hatte der Metzger Dirk Kamperhoff bereits vor drei Jahren, dann grätschte die Corona-Pandemie dazwischen. Nun geht die Kreation viral. „Bäcker sind an Karneval mit ihren Berlinern immer sehr erfolgreich. Wir Metzger haben nichts dergleichen“, sagt Kamperhoff über seine Krapfen-Kreation in einem Bild-Interview und gibt den Kundinnen und Kunden direkt eine Verzehr-Empfehlung mit: „Am besten schmeckt der Mett-Berliner mit Zwiebeln“, erklärt Kamperhoff beim WDR.

Nun sind Geschmäcker ja bekanntermaßen verschieden. Aber auf den Geschmack des Mett-Berliners scheinen bislang nur die wenigsten gekommen zu sein. „Es kommt mir ehrlich gesagt hoch, wenn ich mir das Bild anschaue. Aber wem’s schmeckt. Guten Appetit“, schreibt eine Facebook-Nutzerin unter dem WDR-Beitrag, der mehr als 3000 Kommentare hat. „Manche Ideen sollten im Gehirn bleiben“, äußert sich eine andere Nutzerin nur knapp dazu. Und eine kommentiert schlicht mit: „Einfach nein“.

„Ich könnte Mett zu allem essen“: Mett-Berliner findet auch Befürworter

Die satirische Sportseite Wumms würde die Kulinarik-Kreation künftig gerne auf allen Amateur-Sportplätzen sehen. „Als Berlinerin möchte ich damit nicht in Verbindung gebracht werden“, schreibt hingegen eine Instagram-Nutzerin unter einem Post von Funk. Und auch eine Nordhessin meldet sich zu Wort: „Bei uns in Kassel gibbet Currywurst Hawaii, ist auch super lecker“, schreibt sie unter dem WDR-Beitrag. Eine Bäckerei aus Nidda bietet nicht nur Mett-Kreppel, sondern auch Handkäs- und BBQ-Kreppel an.

Den Mett-Berliner gibt es schon seit dem Jahr 2020. © Screenshot Facebook/Fleischerei Kamperhoff

Ein paar Befürworter hat die originelle Kulinarik-Kombi aber doch. Einen Nutzer aus Bonn zum Beispiel, wo der Mett-Berliner offenbar auch angeboten wird. Eine andere kennt zwar den Mett-Berliner noch nicht, hatte aber bereits einen Tsatsiki-Krapfen auf dem Teller und wäre dementsprechend auch der würzigen Hackfleisch-Variante nicht abgeneigt. „Ich könnte Mett zu allem essen“, schreibt eine andere Nutzerin. (Romina Kunze)