Kind stirbt in heißem Auto - während sich die Mutter betrinkt

Britni W. aus der US-Stadt Daleville ließ ihren zweijährigen Sohn bei Hitze alleine im Auto. Nun ist er tot.

Daleville - Dass man kleine Kinder nicht bei Hitze im Auto lassen darf, sollte, so will man hoffen, eigentlich allen Eltern bekannt sein. Britni W. aus der US-Stadt Daleville ließ ihren zweijährigen Sohn am Mittwochnachmittag dennoch zurück - und während das Kleinkind um sein Leben kämpfte, trank die 28-jährige Mutter einen alkoholischen Drink nach dem anderen, bis sie schließlich einschlief. Das berichtet die New York Post.

Insgesamt war der Kleine viereinhalb Stunden in dem brühend heißen Metallsarg gefangen. Auf dem Weg ins Krankenhaus dann die traurige Gewissheit: Das Kind war nicht mehr zu retten und wurde für tot erklärt.

Tatverdächtige hat keine Erklärung

Britni W. wurde laut Behördeninformationen am Donnerstag festgenommen. Sie selbst hatte keine Erklärung für das, was passiert war und sprach von einem „Hangover“ - sie sei also verkatert.

Um abschließend zu klären, woran der Junge starb, soll eine Autopsie durchgeführt werden. Zach Crouch, der stellvertretende Gerichtsmediziner, geht aber davon aus, dass der Tod aufgrund der starken Hitze eintrat.

bah