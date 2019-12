Lawine in Südtirol tötet Frau und zwei Kinder (7): Ermittler stehen vor Rätsel - Minister war privat vor Ort

In Südtirol wurden eine Frau und zwei Kinder von einer Lawine erfasst und getötet, alle Opfer stammen aus Deutschland. Ein Junge und sein Vater wurden ebenfalls verletzt.

In Südtirol hat sich ein schweres Unglück im Skigebiet Schnalstal ereignet.

Am Mittag löste sich eine Lawine und erfasste mehrere Menschen.

Eine Frau, ein siebenjähriges Mädchen und ein weiteres Kind starben, weitere Personen wurden verletzt.

Update vom 29. Dezember, 16.55 Uhr: In Südtirol rollt eine Lawine über eine gesicherte Piste - eine Frau und zwei sieben Jahre alte Mädchen verloren ihr Leben. Wie konnte es zu so einem Unglück mitten auf einer Piste kommen? Selbst Experten sind bestürzt.

„Es ist ein außerordentlicher Fall“, sagte der Sprecher der italienischen Bergrettung, Walter Milan. Eigentlich seien Pisten sicher. Auch Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein spricht von einem extremen Einzelfall. „Das Risiko auf einer Piste bei einer Lawine zu Tode zu kommen, ist so derart gering.“ Wesentlich wahrscheinlicher seien lebensgefährliche Stürze.

Betreiber müssen den Zustand der Piste und die Lawinengefahr kontrollieren. Niemand könne von den Urlaubern, die auf der Piste unterwegs seien, verlangen, den Lawinenlagebericht korrekt zu interpretieren, so Bucher. Dass Lawinenabgänge auf den Klimawandel zurückzuführen seien, hält er für nicht geklärt. „Es liegt zwar nahe, dass eine Zunahme extremer Wetterereignisse wie starker Wind das Lawinenrisiko insgesamt erhöhen, aber ein Zusammenhang (mit der Erderwärmung) ist nicht nachgewiesen.“

Die Betreiber können Pisten sperren, wenn sie die Situation für gefährlich halten. Oft werden Lawinen mit Sprengungen künstlich ausgelöst, um das Risiko für Skifahrer zu minimieren. Aber vollständige Sicherheit gibt es in den Bergen nie. „Man tut alles menschenmögliche, aber ein Restrisiko bleibt“, sagte Bucher.

An jenem Samstag herrschte Lawinenstufe 3 von 5. Das bedeutet „erhebliche Gefahr“. Es blies ein scharfer Wind. Und Wind begünstigt Lawinen. Zudem seien die Temperaturen gegen Mittag angestiegen. Auch das ist ein Lawinenfaktor. „Der Hang über der Piste ist sehr steil, und mit dem Wind verhält sich Schnee wie Zucker auf einer Glasplatte“, sagte Bergretter Milan.

Die Polizei hält aktuell für unwahrscheinlich, dass Skifahrer abseits der Piste das Unglück ausgelöst haben. Es gebe bisher keine Hinweise, dass Tourengeher für das Unglück verantwortlich seien, sagte der Sprecher am Sonntag. Nun liegt es an der Staatsanwaltschaft in Bozen, den Hergang zu klären. Die Behörde machte sich am Sonntag am Unglücksort ein Bild von der Lage. Gegen wen und wegen was ermittelt werden soll, war noch unklar.

Update vom 29. Dezember, 13.18 Uhr: In den italienischen Alpen ist am Sonntag erneut eine Lawine abgegangen. Ein Mensch sei bei dem Unglück in den Dolomiten am Sonntag ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher der italienischen Bergwacht. Drei weitere wurden gerettet. Die Lawine hatte sich in der Nähe der Tuckett-Hütte in der Brenta-Gebirgsgruppe gelöst. Woher die Menschen kamen, war zunächst unklar. Die Gegend ist bei Skibergsteigern und Kletterern beliebt.

Update vom 29. Dezember 2019, 12.18 Uhr: Bei dem Lawinenunglück in Südtirol hat die Polizei nach eigenen Angaben bisher keine Hinweise, dass das Schneebrett von Tourengehern abseits der Piste ausgelöst wurde. Es habe sehr starken Wind und einen Temperaturanstieg gegeben, sagte ein Sprecher der Carabinieri am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Dies begünstigt eine natürliche Auslösung von Lawinen. Die Staatsanwaltschaft sei für Ermittlungen am Unglücksort.

Bei den Toten handelt es sich nach neuen Angaben der Polizei um eine 35 Jahre alte Frau aus Thüringen - zuvor hatte die Polizei das Alter mit 25 angegeben. Ihre sieben Jahre alte Tochter sei trotz Wiederbelebungsmaßnahmen später ebenfalls gestorben. Der Vater sei auch dabei gewesen, aber nicht von der Lawine erfasst worden.

Update vom 29. Dezember 2019, 11.07 Uhr: Wie die dpa berichtet, bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) privat vor Ort gewesen sein. Der Politiker habe in der Region Urlaub gemacht, berichtet zuvor die Bild am Sonntag. Auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) drückte den Angehörigen ihr Mitgefühl aus.

„Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei den Angehörigen und den Freunden aller Opfer dieses furchtbaren Unglücks“, teilte Kramp-Karrenbrauer (CDU) auf Twitter mit. Die gestorbene Frau sei Soldatin gewesen.

Update vom 29. Dezember 2019, 7.00 Uhr: In der Nähe des Unglücksorts hatte sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) aufgehalten. Das berichtet bild.de. Demnach macht der Politiker Urlaub in Südtirol. Der Minister habe Angehörige der Opfer besucht und ihnen kondoliert, da diese in einem Hotel in der Nähe von Scheuer untergebracht seien.

Die Betreiber der Schnalstaler Gletscherbahnen äußerten sich nach dem Unglück geschockt. „Das ist eine furchtbare Tragödie“, zitiert südtirolnews.it den Direktor der Gletscherbahnen. Und: „Wir sind alle geschockt“. Was war die Ursache für den Lawinenabgang? Die Behörden haben bereits die Ermittlungen zu dem Unglück, bei dem eine Frau sowie zwei Kinder ums Leben gekommen sind, übernommen.

Mitarbeiter der Gletscherbahnen würden, bevor die Pisten freigegeben werden, die Lage prüfen, erklärt der Direktor weiter. Mitarbeiter hätten am Morgen des Unglücks keine Gefahr erkannt. „Hätten sie Zweifel gehabt, hätten sie die Talabfahrt ganz bestimmt nicht für den Betrieb freigegeben“, zitiert südtirolnews.it den Verantwortlichen der Gletscherbahnen weiter.

Am Samstag ist ein Deutscher von einer Lawine in der Schweiz verschüttet worden. Sein Sohn versuchte ihn zu befreien.

Update 21.10 Uhr: Ein Sprecher der Carabinieri in Bozen bestätigte am Samstagabend, dass die drei Opfer des Lawinenunglücks in Südtirol Deutsche waren. Eine 25-jährige Frau und ein siebenjähriges Mädchen stammen aus Hauteroda in Thüringen. Das andere Mädchen, ebenfalls sieben Jahre alt, kommt aus Eschweiler in Nordrhein-Westfalen.

Die Menschen seien auf einer Piste im Schnalstal westlich von Meran unterwegs gewesen, als sich die Lawine gegen Samstagmittag auf einer Höhe von etwa 3000 Metern löste und in ein Skigebiet raste. Ein elfjähriger Junge und sein Vater, die ebenfalls aus Eschweiler stammen, wurden bei dem Lawinenabgang verletzt.

Laut dem Sprecher der Carabinieri habe keine Lawinengefahr bestanden. Allerdings herrschte zum Zeitpunkt des Unglücks starker Wind und es hatte einen Temperaturanstieg gegeben.

Update 19.55 Uhr: Bei dem schweren Lawinenunglück in Südtirol kamen nicht wie bisher vermutet zwei, sondern drei Menschen ums Leben. Wie der italienische Sender RAI berichtet, verstarb auch ein zweites Kind, nachdem sich ein Schneebrett in dem Skigebiet gelöst hatte. Es wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Trient gebracht, erlag dort aber seinen Verletzungen. Laut der italienischen Zeitung handelt es sich bei zwei der Toten um eine Mutter und ihre Tochter.

Ersten Erkenntnissen nach stammen alle Opfer aus Deutschland, die Bergrettung konnte diese Information jedoch immer noch nicht offiziell bestätigen. Insgesamt seien bei der Rettungsaktion drei Hubschrauber im Einsatz gewesen. Circa 70 Einsatzkräfte suchten nach dem Lawinenabgang am Mittag nach weiteren möglichen Verschütteten.

+ Nach dem Lawinenunglück in Südtirol waren drei Helikopter und etwa 70 Rettungskräfte im Einsatz. © dpa / Uncredited

Bozen - Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind am Samstag eine Frau und ein Kind getötet und drei weitere Menschen verletzt worden. Sie waren auf einer Piste im Skigebiet Schnalstal westlich von Meran unterwegs, als sich die Lawine gegen Mittag löste und mehrere Personen verschüttete, wie ein Sprecher der Carabinieri in Bozen bestätigte. Laut dem Südtiroler Portal stol.it handelt es sich bei den Unfallopfern um Deutsche.

Zwei Personen konnten aus den Schneemassen befreit und mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus in Meran gebracht werden. Ein Kind wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Trient gebracht. Für die Frau und das siebenjährige Mädchen kam jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte suchten am Samstag auch noch nach weiteren Vermissten.

Laut der Zeitung Corriere della Sera soll die Lawine 500 Meter lang und 150 Meter breit gewesen sein. Wie genau sie ausgelöst wurde, ist bislang nicht bekannt.

