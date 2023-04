„Würde sofort umdrehen“: Café will Gäste nach 20 Minuten loswerden

Von: Bjarne Kommnick

Ein Berliner Café kämpft mit Platzmangel. Deshalb haben die Betreiber eine spezielle Idee: Gäste sollen nach 20 Minuten wieder gehen.

Berlin – Wer an einem freien Tag gerne im Café in Ruhe einen Kaffee trinken möchte, der sollte sein Lokal gut wählen. Denn auf Social Media hat notesofberlin eine Bild von einer kuriosen Bitte eines Café-Betreibers gepostet. Darauf zu lesen ist, wie er fordert, dass seine Gäste bereits nach kurzer Zeit wieder ihren Platz räumen sollen, um Platz für die nächsten Kundinnen und Kunden zu schaffen. Im Netz hagelt es deshalb Spott.

„Nicht mehr als 20 Minuten“: Café bittet Gäste, schnell wieder zu gehen

Am Eingang der Tür des Cafés hängt die Botschaft. Darin heißt es: „Ich habe ein kleines Café und im Winter gibt es wenig Platz“. Soweit nichts Ungewöhnliches - immerhin dürfte es vielen Inhaberinnen und Inhabern von Lokalen in Berlin und anderswo so gehen. Doch weiter heißt es: „Deshalb seid bitte so fair und plant nicht mehr als 20 Minuten für euren Besuch ein“. Und abschließend noch: „Vielen Dank für euer Verständnis“.

Mit einer ungewöhnlichen Bitte richtet sich ein Berliner Café an seine Gäste: Nach 20 Minuten sollen sie wieder gehen. © notesofberlin

Doch auf Verständnis stößt der Café-Besitzer damit wohl eher nicht. Zumindest nicht im Netz. Ein User kommentiert: „Das ist ein absolutes No-Go“. Ein anderer kommentiert: „Ich würde sofort wieder umdrehen und gehen“. Auch ein anderer findet: „Fließband-Bedienung, sehr gewinnorientiert, aber nicht sehr fair“. In Charlevoix hatte eine Betreiberin sogar ihr Lokal ganz geschlossen, weil ihre Gäste zu fies waren. Ein anderer Lokal-Inhaber drohte ebenfalls damit, seinen Laden zu schließen, wenn er vor Ort Schimpfwörter hören würde.

„Perfekter Ort für Speeddating“: Netz spottet über Berliner Café

Manche User nehmen die Bitte des Cafés jedoch auch mit Humor. Ein Nutzer kommentiert: „Der perfekte Ort für Speeddating“. Ein anderer schreibt: „Richtig geil, mit Zeitdruck in einem Café sitzen, klingt nach einem echt gemütlichen Sonntagnachmittag“. Außerdem findet eine andere Nutzerin: „Klingt ja richtig gemütlich, da hilft man doch gerne und plant direkt null Minuten für den Besuch ein, damit der Tisch noch schneller wieder frei ist“.