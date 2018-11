"La Lotería Navidad": So kaufen Sie für El Gordo 2018 Tickets aus Deutschland 

Die größte Gewinnsumme der Welt: Wir erklären, wie Sie bei der spanischen Weihnachtslotterie aus Deutschland mitspielen und wie „El Gordo“ 2018 funktioniert.

Madrid - An Weihnachten seinen Lieben und sich selbst alles kaufen können, was das Herz begehrt, ohne auf den Preis zu achten - für die Spanier rückt dieser Traum jedes Jahr am 22. Dezember in greifbare Nähe. Denn kurz vor Weihnachten bricht in Spanien das Lotto-Fieber aus. Das liegt vor allem an ihm: „El Gordo“, was so viel bedeutet wie „Der Dicke“. So heißt der vier Millionen Euro schwere Hauptpreis der jährlichen Weihnachtslotterie „La Lotería Navidad“ - ein dicker Gewinn eben. Dieser wird in diesem Jahr unglaubliche 170 Mal ausgeschüttet. Die Ziehung von "El Gordo" bei der spanischen Weihnachtslotterie können Sie in Liveticker auf merkur.de** verfolgen.

Aber nicht nur „El Gordo“ wartet auf die Lottospieler, auch die tausenden kleinen Gewinne dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Denn insgesamt werden Gewinne im Wert von über 2,3 Milliarden Euro ausgeschüttet. Viele Spanier lassen sich die Chance nicht entgehen, ihr Glück bei diesem Riesen-Event zu versuchen. Schon jetzt fiebert ganz Spanien auf die Auszählung hin, die am 22. Dezember 2018 stattfinden wird. Die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie ein gigantisches Event, das im spanischen Fernsehen vier Stunden lang live übertragen wird. Wie Sie die spanische Weihnachtslotterie um "El Gordo" live im TV und im Livestream sehen können, erfahren Sie auf merkur.de**.

Im Jahr 2015 wurde der vier Millionen Euro Jackpot tatsächlich von einem Deutschen geknackt. Auch Sie wollen Ihre Chance auf „El Gordo“ nicht ungenutzt lassen? Erfahren Sie hier, wie Sie in Deutschland die spanische Weihnachtslotterie spielen können und was „El Gordo“ so besonders macht.

El Gordo 2018: Wie funktioniert die spanische Weihnachtslotterie?

„El Gordo“ ist die älteste und gemessen an der ausgespielten Gesamtsumme die größte Lotterie der Welt. Die staatliche Lotterie besteht bereits seit 1812 und ist eine Sonderziehung der Lotería Nacional, welche durch das Staatsunternehmen Loterías y Apuestas del Estadozweimal pro Woche ausgespielt wird. Allerdings ist zu Weihnachten der mögliche Gewinn deutlich höher als bei den wöchentlichen Ziehungen.

Es ist wichtig zu wissen, dass „El Gordo“ nicht nach dem in Deutschland bekannten „6 aus 49“-System funktioniert, bei dem die Lottospieler Nummern tippen. Stattdessen werden Lose mit fünfstelligen Nummern (00000 bis 99999) gekauft. Insgesamt werden bei nur 100.000 Losnummern 15.000 Gewinne ausgelost.

Von jeder Losnummer existieren 2018 170 Serien. Das heißt auch, dass der Hauptpreis „El Gordo“ im Wert von vier Millionen Euro 170 Mal ausgeschüttet wird. Das macht einen Gewinnwert von 680 Millionen Euro allein in der ersten Gewinnklasse! Die Anzahl der Serien kann von Jahr zu Jahr variieren.

Dadurch ist die Gewinnchance deutlich höher als bei anderen europäischen Lotterien. Zum Vergleich: Während beim deutschen Klassiker „Lotto 6 aus 49“ die Gewinnchance bei 1:140.000.000 liegt, beträgt die Chance auf den Hauptgewinn „El Gordo“ 1:100.000. Insgesamt liegt die Gewinnwahrscheinlichkeit bei der spanischen Weihnachtslotterie sogar pro Tipp bei 15,3 Prozent. Das bedeutet, dass etwa jedes sechste Los gewinnt!

Eine Frage brennt Ihnen jetzt bestimmt unter den Fingern: Kann ich auch in Deutschland bei „El Gordo“ mitspielen? Ja, das können Sie.

So können Sie in Deutschland Lose für El Gordo 2018 kaufen

Während viele Spanier die Lose für „El Gordo“ in Losbuden kaufen – vor denen sich aufgrund des riesigen Andrangs schon mal lange Schlangen bilden – kann man seit einigen Jahren auch online an „El Gordo“ teilnehmen. Auf diese Weise haben Lotto-Fans auf der ganzen Welt und auch Sie in Deutschland die Möglichkeit, Lottoscheine für die spanische Weihnachtslotterie zu kaufen. Und diese Möglichkeit wird auch fleißig genutzt: Millionen Menschen weltweit wollen jedes Jahr ihr Stückchen vom Lottokuchen abhaben.

Unter anderem bei den folgenden Anbietern können Sie Glücksscheine für „El Gordo“ 2018 kaufen:

Hinweis: Bei diesen Anbietern kaufen Sie Wettanteile. Das bedeutet, dass Sie nicht offiziell an den Lotterien teilnehmen, sondern auf die Ergebnisse der jeweiligen Webseiten wetten. Sie bekommen den Gewinn daher auch direkt vom jeweiligen Anbieter ausbezahlt.

Spanische Weihnachtslotterie: Was bedeutet „El Gordo“?

Was viele, die kein Spanisch sprechen, nicht wissen: Der Name „El Gordo“ ist keineswegs ein Synonym für „Weihnachtslotterie“, sondern so heißt der Hauptpreis im Wert von vier Millionen Euro. Es gibt nämlich nicht nur zu Weihnachten einen „Gordo“, sondern wöchentlich – jedoch mit deutlich niedrigeren Gewinnsummen. Trotzdem assoziieren viele "El Gordo" mit der spanischen Weihnachtslotterie. Auch im Sommer findet jährlich „El Gordo de Verano“ statt, der kleine Bruder der spanischen Weihnachtslotterie. Bei der spanischen Sommerlotterie lagen im Jahr 2017 jedoch „nur“ 140 Millionen Euro im Jackpot.

Tipps für Ihre Teilnahme an El Gordo

In Spanien hat es sich etabliert, ein Zehntel-Los („Décimo“) zu kaufen, jedoch erhält man damit auch nur ein Zehntel des Gewinnwerts des Loses. Der Grund dafür ist aber logisch: Zum einen sind ganze Lose recht teuer, sie kosten in Spanien 200 Euro. Ein Décimo ist in Spanien dementsprechend schon für 20 Euro zu haben. Zum anderen kann man mehrere Zehntellose mit verschiedenen Nummern kaufen und somit die eigenen Gewinnchancen erhöhen. Zur Erinnerung: Jede Losnummer wird exakt 170 Mal ausgegeben und somit können 1.700 Zehntellose (Décimos) verkauft werden.

Falls die Spanier beispielsweise ihre Glückszahlen in der Losnummer haben wollen, müssen sie jedoch beachten, dass nicht jede Losnummer an jeder der circa 10.500 Verkaufsstellen angeboten wird.

Bei Lottoland haben Sie dieses Problem nicht, hier kann man online die Losnummer selbst wählen. Tipp: Es ist empfehlenswert, mehrere Décimos mit verschiedenen Losnummern bei einem Online-Anbieter zu kaufen, um auf diese Weise die Gewinnchance zu erhöhen.

El Gordo 2018: Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

Wie jedes Jahr findet die Ziehung auch 2018 am 22. Dezember statt. Beginn ist um 9 Uhr morgens.

Insgesamt werden Gewinne im Wert von über 2,3 Milliarden Euro ausgeschüttet.

Die Lose kann man in der Zeit von Mitte Juli bis zum 22. Dezember um 08.00 Uhr kaufen.

Es gibt nur 100.000 Losnummern (von 00000 bis 99999).

Von jeder Losnummer existieren 170 Serien. Der Hauptgewinn heißt „El Gordo“ und beträgt vier Millionen Euro.

Die Gewinnchance auf den Hauptgewinn „El Gordo“ liegt bei 1:100.000.

In Deutschland können Sie über das Internet Lose für „El Gordo“ 2018 kaufen. Haben Sie den Verkauf abgeschlossen, erhalten Sie die Bestätigung inklusive Losnummer per E-Mail.

In Spanien ist es üblich, ein Zehntellos (Décimo) zu kaufen.

Ein Décimo ist in Deutschland online ab 34,99 Euro erhältlich, ein ganzes Los ab 249,99 Euro.

El Gordo 2018: Ist die Teilnahme in Deutschland überhaupt legal?

Grundsätzlich muss man im Hinblick auf Lotto in Deutschland festhalten: Es gibt staatliche Anbieter und private Anbieter.

„Lotto 6 aus 49“, bei dem die Gewinnzahlen an jedem Mittwoch und Samstag gezogen werden, kommt von einem staatlichen Anbieter. Diese Lotterie wird vom Deutschen Lotto- und Totoblock als Zusammenschluss der Landes-Lotteriegesellschaften betrieben.

In Deutschland gibt es auch ein staatliches Lotto-Monopol. Die offizielle Begründung: Der Staat wolle die Spieler vor Spielsucht schützen. So erklärte etwa Marion Caspers-Merk, die Geschäftsführerin der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg, im SWR: „Wir haben nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa Lotteriemonopole, weil man ein seriöses staatliches Angebot für die Menschen zur Verfügung stellen will und gleichzeitig dafür sorgen will, dass das, was übrig bleibt, in gemeinwohlorientierte Zwecke geht.“ So förderte Lotto Baden-Württemberg im Jahr 2015 unter anderem die Bereiche Sport und Kultur mit Zuschüssen von über 130 Millionen Euro.

Daneben gibt es aber noch sogenannte Zweitlotterien wie Lottoland, Tipp24 oder Lottohelden mit Sitz im Ausland. So ist Lottoland ein seit 2013 in Gibraltar ansässiger Anbieter solcher Zweitlotterien. Über das Internet kann man bei diesen Anbietern Lose für „El Gordo“ 2018 kaufen. Ohne deutsche Lizenz berufen sich Zweitlotterien auf die Dienstleistungsfreiheit innerhalb der EU.

Aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 8. September 2010 geht hervor, dass ausländische Glücksspielanbieter mit einer EU-Lizenz ihre Dienste in Deutschland vollkommen legal anbieten, wie die Berliner Zeitung berichtet. In dieser „Carmen Media“-Entscheidung wurde festgestellt, dass der deutsche Glücksspielstaatsvertrag gegen EU-Recht verstößt und dass sich ein Glücksspielunternehmen mit Sitz in Gibraltar auf die EU-Dienstleistungsfreiheit berufen könne.

Das betonte auch Wilhelm Huber, Deutschlandchef von Lottoland in der Wirtschaftswoche: „Das deutsche Lottomonopol ist nicht EU-rechtskonform. Deshalb gilt für Lottoland die EU-Dienstleistungsfreiheit und damit auch die EU-Lizenz in Deutschland.“

Auch Prof. Dr. Martin Heger, Experte für Europäisches Strafrecht an der Humboldt Universität Berlin, bewertet in der Berliner Zeitung die Rechtslage als „höchst umstritten“. „Der Europäische Gerichtshof hat die deutschen Regelungen kassiert, und damit das staatliche Glücksspielmonopol.“ Heger weiter: Zwar besteht keine staatliche Garantie auf die Gewinn-Auszahlung bei Zweitlotterien für die Teilnehmer, wenn sie über Webseiten wie Tipp24 und Co. spielen, warnt die Verbraucherzentrale. Doch Zweitlotterien heben hervor, dass sie die Gewinne ausländischer Lotterien auch auszahlen.

Was das Online-Glücksspiel - und die Teilnahme an „El Gordo“ 2018 von Deutschland aus - angeht, so gibt es offensichtlich eine rechtliche Grauzone.

So sagt Rechtsanwalt Prof. Dr. Markus Ruttig, ein Experte für Glücksspielrecht, der Berliner Zeitung im Hinblick auf Anbieter wie Lottoland und Tipp24: „Es handelt sich bei diesen Angeboten nicht um eine Lotterie, sondern um schwarze Wetten.“ Allerdings hält er auch fest, dass solche schwarzen Wetten quasi nie verfolgt werden. „Der Vollzug ist schwierig, die Staatsanwaltschaften unternehmen nichts.“

Zudem heben Zweitlotterien hervor, dass sie die Gewinne ausländischer Lotterien auch auszahlen. So betont Lottoland in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, dass der Gewinn von 4 Millionen Euro aus der spanischen El-Gordo-Lotterie 2015, der an einen Teilnehmer in Wolfsburg ging, korrekt überwiesen worden sei. Zudem wurde Lottoland im Juni 2018 für die Auszahlung von 90 Millionen Euro, dem größten jemals ausgezahlten Online-Gewinn, von Guinness World Records ausgezeichnet.

Muss man den Gewinn aus El Gordo in Deutschland versteuern?

Wenn Sie am 22. Dezember zu den Glückspilzen zählen, die bei „El Gordo“ abgeräumt haben, müssen Sie sich neben Ihrer Freude über den Gewinn auch Gedanken über die Versteuerung machen. Zwar müssen für Lotto-Gewinne in Deutschland prinzipiell nicht keine Steuern gezahlt werden, doch in Spanien sieht das anders aus: Seit 2013 müssen Lotterie-Gewinne versteuert werden. An welches Recht muss sich nun ein Deutscher, der bei der spanischen Weihnachtslotterie gewinnt, halten?

Ein Sprecher von Lottoland bestätigte uns Folgendes: „Spieler aus Deutschland, die bei Lottoland auf die spanische Weihnachtslotterie El Gordo tippen, erhalten 100 % ihres Gewinnes – ohne Steuerabzug – ausbezahlt. Auf Glücksspielgewinne entfällt in Deutschland keine Steuer, daher müssen auch vom Spieler in Deutschland keine weiteren Steuern entrichtet werden. In Spanien ist dies übrigens anders. Spieler in Spanien, die bei El Gordo (oder auch anderen Lotterien) gewinnen, müssen auf Ihre Spielgewinne Steuern bezahlen.“

Das sind die Gewinnquoten für ein Zehntel-Los bei El Gordo 2018

Die Gewinnsummen der spanischen Weihnachtslotterie verteilen sich auf 17 verschiedene Gewinnklassen. Deshalb erfahren Sie hier, wie die Gewinnquoten eines Zehntel-Loses (Décimo) aussehen.

Klasse Anzahl der Losnummern Beschreibung Gewinn je Losnummer 1 1 Eine gezogene Losnummer 400.000,00 € 2 1 Eine gezogene Losnummer 125.000,00 € 3 1 Eine gezogene Losnummer 50.000,00 € 4 2 Zwei gezogene Losnummern 20.000,00 € 5 8 Acht gezogene Losnummern 6.000,00 € 6 2 Eine Zahl über und eine Zahl unter der gezogenen Losnummer der GK1 2.000,00 € 7 2 Eine Zahl über und eine Zahl unter der gezogenen Losnummer der GK2 1.250,00 € 8 2 Eine Zahl über und eine Zahl unter der gezogenen Losnummer der GK3 960,00 € 9 99 Ersten drei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK1 100,00 € 10 99 Ersten drei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK2 100,00 € 11 99 Ersten drei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK3 100,00 € 12 198 Ersten drei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK4 100,00 € 13 999 Letzten zwei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK1 100,00 € 14 999 Letzten zwei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK2 100,00 € 15 999 Letzten zwei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK3 100,00 € 16 9999 Letzte Ziffer wie die gezogene Losnummer der GK1 20,00 € 17 1794 Gezogene Losnummern („Pedreas” genannt) 100,00 €

Das sind die Gewinnquoten für ein ganzes Los bei El Gordo 2018

Sollten Sie aber doch ein ganzes Los gekauft haben und dann auch noch gewonnen haben, dürfen Sie sich gleich 10-fach freuen. Hier sehen Sie auf einen Blick die Gewinnquoten für ein ganzes Los bei „El Gordo“ 2018.

Klasse Anzahl der Losnummern Beschreibung Gewinn je Losnummer 1 1 Eine gezogene Losnummer 4.000.000,00 € 2 1 Eine gezogene Losnummer 1.250.000,00 € 3 1 Eine gezogene Losnummer 500.000,00 € 4 2 Zwei gezogene Losnummern 200.000,00 € 5 8 Acht gezogene Losnummern 60.000,00 € 6 2 Eine Zahl über und eine Zahl unter der gezogenen Losnummer der GK1 20.000,00 € 7 2 Eine Zahl über und eine Zahl unter der gezogenen Losnummer der GK2 12.500,00 € 8 2 Eine Zahl über und eine Zahl unter der gezogenen Losnummer der GK3 9.600,00 € 9 99 Ersten drei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK1 1.000,00 € 10 99 Ersten drei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK2 1.000,00 € 11 99 Ersten drei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK3 1.000,00 € 12 198 Ersten drei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK4 1.000,00 € 13 999 Letzten zwei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK1 1.000,00 € 14 999 Letzten zwei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK2 1.000,00 € 15 999 Letzten zwei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK3 1.000,00 € 16 9999 Letzte Ziffer wie die gezogene Losnummer der GK1 200,00 € 17 1794 Gezogene Losnummern („Pedreas” genannt) 1.000,00 €

El Gordo 2018: So funktioniert die Ziehung der Gewinner live im TV

Die Ziehung der glücklichen Gewinner findet am 22. Dezember 2018 gegen 09.00 Uhr morgens im Teatro Real in Madrid statt. Die spanische Weihnachtslotterie wird live im Fernsehen übertragen und liefert dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender Radiotelevisión Española (RTVE) jedes Jahr gigantische Quoten von über 50 Prozent.

Dafür werden Holzkugeln aus zwei Trommeln gezogen: Aus einer großen Trommel mit 100.000 Holzkugeln werden die Gewinner-Losnummern gezogen und aus einer kleineren Trommel wird der dazugehörige Gewinn entnommen. Dies dauert ganz schön lange, denn allein für die Gewinne von je 100 Euro für ein Décimo werden 1.794 einzelne Losnummern gezogen. Der Höhepunkt ist natürlich die Ziehung des Hauptpreises „El Gordo”. Dieser kann jederzeit gezogen werden.

Die Gewinner-Losnummern werden aber nicht einfach vorgelesen, den Millionen Fernsehzuschauern wird eine große Show geboten. Sozusagen als verfrühtes Weihnachtsgeschenk wird jeweils zwei Schülern des „Colegio San Ildefonso“ aus Madrid traditionell eine ganz besondere Ehre zuteil, die sie in ihrem Leben nicht mehr vergessen werden: Sie dürfen die Losnummern und die entsprechenden Gewinnsummen vorsingen, bis alle Preise gezogen sind.

Diese Tradition stammt noch aus der Zeit, als die Schule noch ein Waisenhaus war und Waisenkinder die Losnummern vorsangen. Heute werden dort Kinder aus schwierigen Verhältnissen unterrichtet. Die Ziehung von „El Gordo“ im letzten Jahr sah folgendermaßen aus:

Spanische Weihnachtslotterie: So sehen Sie die Ziehung von El Gordo 2018 im Live-Stream

Die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie 2018 wird in Deutschland nicht im Fernsehen übertragen. Doch der öffentlich-rechtliche TV-Sender Radiotelevisión Española (RTVE), welcher die Ziehung von „El Gordo“ 2018 am Samstag, den 22. Dezember ab 09.00 Uhr live überträgt, bietet auch einen eigenen Live-Stream an. Jedoch ist dieser auf Spanisch, es gibt keinen deutschen Untertitel. Aber auch wenn Sie nicht fließend Spanisch sprechen, ist die charmante Art, in der die Kinder die Gewinnzahlen verkünden, einen Blick auf die Übertragung wert.

El Gordo: Wie ein kleines Arbeiterdorf das große Los zog

Es wundert wohl niemanden, dass mehr als 70 Prozent der Bevölkerung Spaniens Lose für die Ziehung erwerben. Dafür bilden die Spanier häufig Tippgemeinschaften. Familien, Freunde, sogar ganze Dörfer schließen sich zusammen und hoffen gemeinsam auf das große Lottoglück.

Auf diese Weise hat im letzten Jahr bei „El Gordo“ eine Runde von Kneipengästen in der 15 000-Einwohner-Gemeinde Vilalba das große Los gezogen: Sie haben unglaubliche 220 Millionen Euro abgeräumt. Insgesamt belief sich der Gesamtgewinn in dem kleinen Ort auf 520 Millionen Euro - so viel wie sonst nirgends in Spanien. In dem Ort leben vor allem Arbeiter und Landwirte mit wenig Einkommen – diesen Mega-Gewinn gönnt den Dorfbewohnern wohl wirklich jeder!

Derartige Anhäufungen von Gewinnen in einer Region sind bei der spanischen Weihnachtslotterie gar nicht selten. Es ist nämlich üblich, dass eine Lottoannahmestelle alle Serien einer Losnummer aufkauft. So werden oft Los-Käufer aus einer Nachbarschaft auf einen Schlag reich. Das kann aber auch negative Folgen haben, zum Beispiel steigen oft die Immobilien-Preise in der Gegend, was vor allem ein Problem für diejenigen darstellt, die nicht vom Lotto-Glück gesegnet waren.

El Gordo 2018: Bringt diese Losbude wirklich besonders viel Glück?

In der Losbude „Doña Manolita“ mitten in Madrid werden besonders häufig Losnummern verkauft, die später den Käufern dicke Gewinne einbringen. Fast jedes Jahr werden Kunden dieser Losbude reich. Deshalb pilgern die Spanier aus dem ganzen Land zur berühmten „Doña Manolita“, weshalb am Wochenende Ordner die Lotto-Fans im Zaum halten müssen. Der legendäre Kiosk wurde im Jahr 1904 von Manuela de Pablo gegründet, die vom Volksmund nur "Doña Manolita" genannt wurde.

Aber es darf nicht vergessen werden, dass hier auch so viele Lose verkauft werden wie kaum sonst irgendwo – eine besondere Anhäufung von Glück in der „Doña Manolita“ scheint deshalb eher unwahrscheinlich.

