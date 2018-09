Mann knackt 45-Millionen-Jackpot im Lotto - doch seine Reaktion überrascht wirklich

© picture alliance / dpa / Frank May

Jackpot geknackt! Ein Mann aus Österreich hat über 45 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Ein Sprecher schildert die ungewöhnliche Reaktion des Mannes auf seinen Gewinn.

Niederösterreich - Ein Österreicher hat den Jackpot der Lotterie EuroMillionen geknackt: Der Mann aus Niederösterreich kann sich nun über 45,4 Millionen Euro freuen, wie die Nachrichtenagentur APA am Freitag unter Berufung auf einen Lotterie-Sprecher meldete.

Sprecher spricht über Lotto-Gewinner

Der Mann habe "ruhig, gelassen" gewirkt und sei "nicht sehr gesprächig" gewesen, sagte der Sprecher demnach. Er habe nichts von sich preisgeben wollen, außer dass er bereits seit 30 Jahren Lotto spiele.

Die EuroMillionen-Lotterie wird zweimal die Woche in zwölf Ländern angeboten. Die Jackpots sind oft riesig, die Gewinnsumme liegt teilweise bei mehr als hundert Millionen Euro.

