Mann gewinnt 126 Millionen im Lotto - seine angebliche Ex-Freundin stellt irre Forderung

Nachdem ein Brite umgerechnet mehr als 126 Millionen Euro im Lotto gewonnen hatte, meldete sich eine angebliche Ex-Freundin und konfrontierte ihn mit einer Forderung, die jetzt Schlagzeilen macht.

London - Satte fünf Millionen Euro fordert die 39-jährige Dawn S. aus Großbritannien von dem Lottogewinner Neil T. (45), der umgerechnet 126 Millionen Euro (108 Pfund) abgeräumt hat. Der Grund: Er sei der Vater eines gemeinsamen Sohnes namens Liam, der inzwischen 18 Jahre alt ist, so die Behauptung der Britin. Über den Fall berichtete der britische Mirror bereits im vergangenen Oktober.

Sie und Neil seien etwa ein Jahr lang ein Paar gewesen, so Dawns Schilderung. Wenige Wochen vor der Trennung sei sie im Mai 1999 schwanger geworden. Über den bevorstehenden Nachwuchs informierte die damals 21-Jährige ihren Ex am Telefon. „Ich habe dir gesagt, dass ich keine Kinder mehr haben will. Viel Glück und alles Gute“, soll seine Antwort gewesen sein. Auch weitere Versuche, sein Interesse für das gemeinsame Kind zu wecken, seien ins Leere gelaufen. Daraufhin habe die alleinerziehende Mutter versucht, Neil zu vergessen. Doch als sie die Bilder sah, auf denen er 2014 als viertgrößter Lottogewinner Großbritanniens gefeiert wurde, kam alles wieder hoch.

„Ex-Freundin“ fordert: Lottogewinner soll fünf Millionen Euro zahlen

Anschließend forderte Dawn, die ihr Geld als Reinigungskraft verdient, von dem mutmaßlichen Vater eine Entschädigung für Liam. Für die 16 Jahre, in denen er keinen Unterhalt gezahlt habe, stünden ihnen ihrer Ansicht nach rund 116.000 Euro zu. Außerdem will sie rund fünf Millionen Euro, wie sie ihm in einer Facebook-Nachricht schreibt, die der Mirror veröffentlichte. „Ich hoffe, du zahlst mich lieber aus, damit ich schweige und für immer aus deinem Leben verschwinde, anstatt dich mit DNA-Test und Anwälten zu befassen, nur um am Ende Unterhaltszahlungen zu leisten“, heißt es darin.

Mann gewinnt 126 Millionen im Lotto: Alleinerziehende Mutter fordert DNA-Test

Denn sollte sich der Lottogewinner weigern, zu zahlen, will die angebliche Ex-Freundin einen DNA-Test durchsetzen. Über das Ergebnis bestehen bei ihr keinerlei Zweifel. „Liam ist das Ebenbild seines Vaters, das sagen alle“, so Dawn.

Neil will sich nicht an die angebliche Beziehung erinnern. Vielleicht habe er sie getroffen, er habe keine Ahnung, es sei schließlich 19 Jahre her, so der Brite. Aber dass er keine längere Beziehung mit Dawn geführt habe, da sei er sich sicher. "Ich bin nie ein Jahr mit ihr ausgegangen, das kann ich dir sagen", betont er im Mirror. Und auch einen DNA-Test schließt der 45-Jährige aus. „Dann würde ich den Rest meines Lebens nur noch DNA-Tests machen“, wird Neil zitiert. Seit seinem Lottogewinn kontaktierten ihn nämlich extrem viele Menschen via Facebook.

va