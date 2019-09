Kultdesigner tot - sein bekanntestes Auto kennt jeder

Sein bekanntestes Werk kennt wirklich jeder, aber auch mit anderen Produkten machte Luigi Colani seinerzeit auf sich aufmerksam. Nun ist der Kultdesigner tot.

Karlsruhe - Der Designer Luigi Colani ist tot. Er ist am Montag im Alter von 91 Jahren in Karlsruhe an einer schweren Krankheit gestorben, sagte seine Lebensgefährtin Yazhen Zhao derDeutschen Presse-Agentur.

Colani war bekannt für seine aerodynamischen Formen für Autos, Flugzeuge und andere Gebrauchsgegenstände. Er designete unter anderem den Ford K und den VW Polo. Aber auch andere, etwas ungewöhnlicher anmutende Fahrzeuge gehen auf Colani zurück.

+ Luigi Colani designete mehrere extravagante Autos. © dpa / Waltraud Grubitzsch

Luigi Colani: Vom Studienabbrecher zum Kultdesigner

Luigi Colani wurde 1928 als Lutz Colani in Berlin geboren und begann früh Bildhauerei und Malerei an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin zu studieren. Das Studium brach Colani allerdings früh ab, nach eigener Aussage, weil „mein Professor in der Bildhauerei mir nichts mehr beibringen“ konnte. Nach einem weiteren Studium der Aerodynamik machte er sich in der Automobilindustrie einen Namen. Colani gestaltete damals Kunststoffkarosserien für unter anderem Alfa Romeo und Lancia.

Luigi Colani: Kultdesigner stirbt im Alter von 90 Jahren

In den 1960er bis 1970er Jahren wendete er seine herausragenden Qualitäten im Designbereich auch auf Möbel und Gebrauchsgegenstände wie Bügelbretter, Weingläser oder auch Toiletten an, spezialisierte sich aber weiterhin auf ergonomische Formgestaltung. Effektive und energie-effiziente Ergonomie habe nach Colani von rechten Winkeln und geraden Kanten befreit zu sein. Seine kurvenförmige Linienführung orientiere sich an den organischen Formen der Natur.

+ Luigi Colani präsentiert seinen Entwurf eines turbinengetriebenen Zweirads vor seinem damaligen Wohnsitz Schloss Harkotten. © dpa / Horst Os singer

Luigi Colani hinterlässt zwei Söhne und seine chinesische Frau Yazhen Zhao, mit der er seit den 1990er Jahren verheiratet war und auch Teile seines Lebens in Asien verbrachte.

Vor wenigen Tagen starb zudem ein deutscher Sänger, der wie Caloni Kultstatus auf seinem Gebiet erreichte. Und auch in der internationalen Musikszene herrscht große Trauer: US-Rocker Eddie Money ist tot - nun gibt es tragische Details über die Ursache.

as