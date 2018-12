Italienische Polizei nimmt Cosa-Nostra-Boss fest

Der italienischen Polizei ist nach eigenen Angaben ein großer Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen. Bei einer Razzia fassten die Ermittler den künftigen Mafia-Boss Settimino Mineo.

Palermo - Die italienischen Polizei hat dutzende mutmaßliche Mafiamitglieder festgenommen, darunter den künftigen Mafiaboss Settimino Mineo.

Neuer Anführer der Cosa Nostra

Der 80-jährige Mineo und mindestens 45 weitere Verdächtige wurden am Dienstag von den Ermittlern in Sizilien gefasst, wie Behördenvertreter und Medien am Dienstag berichteten. Die Festnahme Mineos sei kurz vor seiner Inthronisierung als Chef bei einem Treffen der Cosa Nostra erfolgt.

Mineo sollte den Platz des im vergangenen Jahr verstorbenen Toto Riina an der Spitze der kriminellen Organisation einnehmen. Die sizilianische Mafia Cosa Nostra operiert weltweit und steht in Verbindungen zu zahlreichen weiteren mafiösen Gruppierungen.

Den Festgenommenen werden unter anderem illegaler Waffenbesitz, Erpressung, Brandstiftungen und gewaltsame Übergriffe vorgeworfen.

AFP