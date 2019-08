Furchtbarer Zwischenfall auf Mallorca: Urlauber (22) stirbt in Bar 

In der Nähe des Ballermanns auf Mallorca kam es nun zu einem tragischen Zwischenfall. Ein Urlauber stürzte unglücklich, nun ist er an den Folgen gestorben.

Mallorca - Tausende Urlauber besuchen jährlich den Ballermann auf Mallorca. Nun ereignete sich jedoch direkt an der Playa de Palma ein tragischer Zwischenfall. Ein junger Tourist stürzte zunächst in einer Bar unglücklich, nun ist er an den schweren Verletzungen gestorben.

Tragischer Zwischenfall auf Mallorca: Urlauber stürzt in Bar

Wie die Mallorca-Zeitung zuerst berichtete, stürzte der 22-jährige Österreicher eine Treppe herunter. Der junge Mann besuchte eine Bar in der Nähe des Ballermanns. Wie das Online-Portal Cronica Balear erklärt, habe sich der Sturz bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet.

Dabei soll der Tourist rennend zum Ausgang der Bar gelaufen sein, auf der Treppe soll er dann jedoch das Gleichgewicht verloren haben. Dann sei er mit dem Kopf aufgeschlagen.

Mallorca: 22-jähriger Österreicher verstirbt an schweren Kopfverletzungen

Wie das Portal ebenfalls aus Polizeikreisen wissen will, soll der junge Mann zum Zeitpunkt des Unfalls unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gestanden haben. Demnach habe er bereits vor dem Sturz aggressiv auf andere Bar-Besucher gewirkt.

Auf der Insel könnte sich am gleichen Wochenende auch ein anderer Zwischenfall ereignet haben. Eine 20-jährige Urlauberin wurde offenbar Opfer einer Vergewaltigung. Nun ermittelt die Polizei.