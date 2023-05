Mann in Berlin-Gatow getötet - Verdächtiger geflohen

Blaulicht Berlin: Die Polizei sucht nach einem gefüchteten Mann, der einen anderen getötet haben soll. © Lino Mirgeler/dpa

In Berlin ist ein Mann von einem anderen getötet worden. Der Täter ist auf der Flucht. Hintergründe zur Tat sind noch nicht bekannt.

Berlin - Im westlichen Berliner Stadtteil Gatow ist ein Mann getötet worden. Der mutmaßliche Täter sei geflohen, teilte die Polizei am Dienstagmittag mit. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Weitere Informationen zu Opfer und dem Verdächtigen sollte es erst später geben.

Gerüchte im Internet, nach denen ein bewaffneter und maskierter Mann dort in der Nähe gesichtet worden sein soll, könne man derzeit nicht bestätigen, sagte eine Polizeisprecherin. Gatow gehört zu Spandau und liegt am westlichen Rand Berlins an der Havel. dpa