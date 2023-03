Ehestreit eskaliert: Mutter (33) von vier Kindern stirbt – Kleinkind war mit in der Wohnung

Von: Katarina Amtmann

Bei einem Familienstreit gab es zwei Verletzte. Eine Frau starb später im Krankenhaus (Symbolbild). © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Ein Familienstreit in Bayern ist eskaliert. Die Polizisten fanden in der Wohnung zwei Schwerverletzte. Die Ehefrau starb später im Krankenhaus.

Marktheidenfeld – Ein Hinweis auf einen Streit unter zwei Eheleuten löste am Dienstag, 21. März, einen größeren Polizeieinsatz in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) aus. Zwei schwerverletzte Personen mussten in Krankenhäuser gebracht werden, eine Frau starb später im Krankenhaus.

Familienstreit in Bayern eskaliert – Vierfache Mutter stirbt im Krankenhaus

Gegen 11 Uhr meldete eine Zeugin einen lautstarken Familienstreit. „Beamte der Polizeiinspektion Marktheidenfeld und zahlreiche Unterstützungskräfte umliegender Dienststellen waren schnell vor Ort“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Polizei Unterfranken. In der Wohnung der Familie fanden die Einsatzkräfte zwei schwer verletzte Personen. Beide Verletzte, eine 33-jährige Frau und ihr 35-jähriger Ehemann, wurden vor Ort medizinisch versorgt. Das Paar wurde in Krankenhäuser gebracht. Dort erlag die Frau wenig später ihren schweren Verletzungen.

Junge Mutter stirbt nach Auseinandersetzung: Vier Kinder dem Jugendamt übergeben

„Ein einjähriges Kind, welches sich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung in der Wohnung befand, wurde, ebenso wie die drei weiteren Kinder des Ehepaars, in die Obhut des Jugendamtes übergeben“, so die Polizei weiter. Für die umfangreichen notärztlichen Maßnahmen wurde die Luitpoldstraße zeitweise für den Straßenverkehr gesperrt. Die Feuerwehr und das THW unterstützten die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen.

Die Betreuungsgruppe der Polizei Unterfranken war ebenfalls im Einsatz und richtete eine Anlaufstelle für Angehörige und betroffene Einsatzkräfte im Rathaus ein.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt zu den Hintergründen. (kam)

