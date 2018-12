Löwe greift Praktikantin an: Junge Frau stirbt in Wildpark

Während Reinigungsarbeiten

Während Reinigungsarbeiten in einem Aufnahmezentrum für Wildtiere in den USA griff ein Löwe eine 22 Jahre alte Praktikantin an und tötete sie. Der Löwe hatte einen verschlossenen Bereich verlassen.