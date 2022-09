Messerschmitt Kabinenroller: Deutscher baut Kultflitzer in Andalusien

Von: Sandra Gyuratis

Der deutsche Autodesigner Achim Adlfinger hat den legendären Messerschmitt Kultroller aus den 50er Jahren ins 21. Jahrhundert geholt. Wie er das originelle Fahrzeug an der Küste von Andalusien herstellt, steht in diesem Artikel:

Nerja – Als sich der deutsche Autobauer Achim Adlfinger vor mehr als 20 Jahren entschließt, nach Nerja an die Küste von Andalusien zu ziehen, will er in seiner neuen Heimat in Spanien mit Autos nichts mehr zu tun haben. Doch ein ganz besonderes Fahrzeug will ihm einfach nicht aus dem Kopf gehen. Wie er auf die Idee kommt, den legendären Messerschmitt Kabinenroller in Nerja an der Costa del Sol nachzubauen, weiß costanachrichten.com.

Es war nicht ganz einfach, die Genehmigungen zu bekommen, die Originalform nachbauen zu lassen und Umbauten vorzunehmen. Am Ende bekommt der Deutsche vom TÜV die Bestnote und kann sich vor Nachfrage kaum retten.