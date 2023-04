Diese KI-Künstler zeichnen dicke PoCs und haben eine wichtige Message

Weil sie es „verdienen“, Hauptfiguren zu sein, die zu allem fähig sind“. © IMAGO/Eva Blanco

Sie machen dicke PoCs zu Hauptfiguren in Fantasy-Szenarios und bringen Diversität in die Science-Fiction-Welt. Und all das mithilfe von Künstlicher Intelligenz.

Mit KI-Kunstgeneratoren kann man allein mit seinen Gedanken beeindruckende Kunstwerke kreieren. Einige Schwarze Künstler haben sich darauf spezialisiert, mit KI Kunst zu schaffen, in denen dicke Schwarze Menschen (POCs) in einer Fantasy und Science-Fiction-Welt im Mittelpunkt stehen. Sie wollen somit mehr Sichtbarkeit für dicke POCs schaffen, die bisher in fiktiven Welten entweder nur als Bösewichte oder gar nicht dargestellt werden.

BuzzFeed.de zeigt hier einige der KI-Künstler und ihre Kunstwerke, die Schwarze, dicken POCs zeigen.