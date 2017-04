Kolumbien: Hunderte Tote bei Unwetterkatastrophe befürchtet

Kolumbien: Ein Soldat rettet ein Baby in der Stadt Mocoa

Mocoa - Eine Stadt an der Grenze von Kolumbien zu Ecuador wird von Erdrutschen und reißenden Fluten heimgesucht. Es werden viele Opfer befürchtet - ganze Viertel wurden begraben.

Bei dramatischen Überschwemmungen und Erdrutschen sind in der südkolumbianischen Stadt Mocoa mindestens 102 Menschen ums Leben gekommen. 185 Einwohner wurden verletzt und weitere 200 wurden vermisst, wie die Feuerwehr mitteilte. Ganze Wohnviertel wurden unter Schlammmassen begraben.

Es handele sich um eine Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes, sagte die Gouverneurin der Region Putumayo, Sorrel Aroca, am Samstag. "Hunderte von Familien" seien noch nicht gefunden worden, "ganze Wohnviertel werden vermisst". Angesichts der hohen Zahl von Verletzten könne die medizinische Versorgung in Mocoa nicht mehr gewährleistet werden, sagte sie.

Hunderttausende Tonnen Schutt und Schlamm

Schwere Regenfälle hatten am Freitagabend den Fluss Mocoa und drei Zuflüsse über die Ufer treten lassen und die Erde ins Rutschen gebracht. Die Behörden bildeten einen Krisenstab. Militär, Polizei und Rettungskräfte suchten nach den Vermissten.

Dabei müssten hunderttausende Tonnen von Schutt und Schlamm geräumt werden, sagte Carlos Iván Márquez von der Katastrophenschutzbehörde des Landes. In Mocoa sei die Strom- und Wasserversorgung ausgesetzt worden, erklärte der Bürgermeister José Antonio Castro. „Mein Haus wurde zerstört, der Schlamm steht bis an die Decke“, sagte der Bürgermeister. In der Stadt leben 40 000 Menschen.

Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos kündigte an, eine geplante Kuba-Reise abzubrechen und nach Mocoa kommen zu wollen, um sich ein Bild zu machen. Santos wird von den Ministern für Verteidigung, Gesundheit und Umwelt begleitet. Außerdem reisen mit ihm die Chefs von Armee und Polizei sowie Leiter von Hilfsorganisationen.

Erst vor kurzem waren bei schweren Überschwemmungen in Peru rund 100 Menschen getötet worden - dort aber hatte es nicht ein so katastrophales Einzelereignis gegeben, die Erdrutsche und Überschwemmungen überraschten viele im Schlaf.

