Missbrauch von Nonnen: Papst spricht von einem besonders schockierenden Fall

Papst Franziskus überraschte mit einer heftigen Beichte. Er offenbarte den Missbrauch von Nonnen durch Priester und Bischöfe. Ein Fall schockiert besonders.

Update vom 06. Februar: Die Missbrauchsdebatte in der katholischen Kirche weitet sich aus: Nach dem Skandal um pädophile Priester und die Vertuschung von Missbrauchsfällen rückt nun die sexuelle Gewalt gegen Nonnen in den Fokus. Papst Franziskus hatte am Dienstag erstmals den Missbrauch von Nonnen durch Kleriker eingeräumt. Kirchenvertreter und Laien befürworteten die Äußerungen des Papstes und forderten Aufklärung.

Besonders schockierender Fall: Es gab "sexuelle Versklavung durch Priester“

"Es ist das erste Mal, dass der Papst oder die Kirche als Institution öffentlich eingeräumt hat, dass dieser Missbrauch stattfindet, und das ist enorm wichtig", sagte die Journalistin Lucetta Scaraffia, die in der jüngsten Ausgabe des Frauenmagazins der Vatikanzeitung "Osservatore Romano" über die Missbrauchsfälle berichtet hatte, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

In einem Fall sei es zur "sexuellen Versklavung durch Priester und den Gründer" gekommen, sagte Franziskus. Nach Angaben seines Sprechers bezog sich der Papst mit dieser Äußerung auf die französische Kongregation der Kontemplativen Schwestern vom heiligen Johannes.

Erstmeldung: Papst gesteht Missbrauch von Nonnen durch Bischöfe: „Glaube, es wird immer noch getan“

Rom/Abu Dhabi - Papst Franziskus schockt mit einer heftigen Aussage. Auf dem Rückflug von Abu Dhabi nach Rom bestätigte Papst Franziskus den sexuellen Missbrauch von Nonnen in der katholischen Kirche: „Ich weiß, dass Priester und auch Bischöfe das getan haben. Und ich glaube, es wird immer noch getan“, so zu lesen in der Bild.

Der Papst versicherte jedoch auch, dass der Vatikan an dem Problem bereits seit langem arbeiten würde. „Muss man mehr machen? Ja. Wollen wir mehr machen? Ja“, so Franziskus.

