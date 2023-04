50 Jahre Handy: Der Smartphone-Vorgänger feiert Geburtstag

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Das Handy feiert seinen 50. Geburtstag. Vor einem halben Jahrhundert wurde das erste Mobilfunkgerät präsentiert und revolutionierte die ganze Welt.

München — „Hi Joel“, das waren die ersten Worte, die durch ein Mobilfunkgerät gesprochen worden. Es war der 3. April 1973, als der Motorola-Ingenieur Martin Cooper seinen Kollegen von einem Mobiltelefon aus anrief — ein Anruf, der die Zukunft revolutionieren sollte. Die meisten Menschen werden sich ein Leben ohne Smartphone nicht mehr vorstellen können, vor allem weil es immer mehr Geräte ersetzt. Doch das, was vor 50 Jahren als Handy bezeichnet wurde, hat mit dem heutigen Smartphone nur noch weniges gemein.

Das Mobilfunkgerät feiert 50. Geburtstag — Erstes Modell ein Kilo schwer

Das erste Handy der Welt war nach heutigem Verständnis alles andere als „handy“ – dem englischen Begriff für „handlich“. Das Handymodell „DynaTAC“ brachte immerhin ein Kilo auf die Waage und misste 25 Zentimeter in der Länge. In den USA existierte die Infrastruktur für mobile Anrufe bereits in Form von Mobilfunkzellen für Autotelefone. Cooper und sein Team packten die Technik dann in ein tragbares Gerät. Auf den Markt kam es jedoch erst zehn Jahre später.

Der US-Ingenieur Martin Cooper hält eines der ersten Mobiltelefone. © Cereijido/dpa

1983 brachte Motorola das DynaTAC 8000X raus, zum stolzen Preis von 4.000 US-Dollar, was heute deutlich mehr als 10.000 US-Dollar wären. Der Absatz hielt sich zunächst in Grenzen, was auch daran gelegen haben mag, dass das Handy eine überschaubare Akkulaufzeit von 30 Minuten hatte. In Deutschland hat das „handliche Telefonieren“ noch etwas länger auf sich warten lassen; erst im Sommer 1992 wurde hierzulande der digitale Mobilfunk eingeführt.

Erstes Handy in Deutschland: Den „Knochen“ gab es für 3.000 D-Mark zu kaufen

Auf dem Markt konnte sich das Motorola International 3200 durchsetzten, das auch als „Knochen“ bekannt war. Denn mit 500 Gramm war es immer noch deutlich schwerer als die Handys, die wir heute kennen. Das Gerät gab es für 3.000 DM und hatte eine Akkuleistung von 120 Minuten Gesprächszeit. Trotz des hohen Preises waren ein Jahr später bereits mehrere Hunderttausend Teilnehmer in den D-Netzen der Deutscher Telekom und Mannesmann unterwegs.

Erfinder des Mobilfunkgeräts Martin Cooper Erster Anruf eines Handys 1973 in New York Erstes Modell der Welt DynaTAC 8000X in den USA Esrster Modellmarktführer in Deutschland Motorola International 3200 oder auch „Knochen“ genannt Erste verschickte SMS 1992

Mit der Einführung der „Short Message Service“ (SMS) und seinen 160 Zeichen wurde das Gerät immer beliebter. Am 3. Dezember 1992 wurde die erste SMS mit den Worten „Merry Christmas“ an den Vodafone-Mitarbeiter Richard Jarvis verschickt. Fünf Jahre später versendeten die Deutschen bereits 3,6 Milliarden SMS. Das Wort „simsen“ schaffte es sogar in den Duden.

Vom „Knochen“-Handy zum iPhone – Mobilfunkgerät revolutioniert den Markt

Im Laufe der Zeit wurden die Handys immer kleiner und leichter. 2007 bahnte sich eine weitere Revolution an. Steve Jobs präsentierte der Welt das iPhone, mit seiner besonderen Bedienoberfläche verhalf es den Smartphones zum Durchbruch. Zwei Jahre später kam das ersten Samsung Galaxy auf den Markt. Der Beginn des Duells zwischen iPhone und dem Google-Betriebssystem Android, das die Handy-Welt noch bis heute prägt.

Heute gibt mehr Handys als Menschen auf der Welt. In Deutschland kommen derzeit auf jeden Menschen knapp zwei Mobilfunkanschlüsse. Das Telefonat hat jedoch bei Weitem nicht mehr die gleiche Bedeutung wie vor 50 Jahren. Mittlerweile ist das Schreiben über Apps wie WhatsApp, Instagram oder iMessage relevanter geworden. Festanschlüsse genießen dagegen nur noch wenige Beliebtheit.

Cooper hatte anfangs Bedenken, ob eine Mobilfunkrevolution überhaupt zustande kommen würde. „Wir machten uns Sorgen, ob das Telefon funktionieren würde, wenn wir es einschalten“, so Cooper. „Glücklicherweise tat es das.“ (vk/dpa)