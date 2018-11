Diese heiße Russin springt im Bikini in See - es endet ganz schlimm

Eine heiße Russin springt im Bikini in See.

Die heiße Russin im Bikini nimmt viel Anlauf für den Sprung in den See - was dann passiert, hat sie nicht vorhergesehen.

Moskau - Ein eisiges Video bei YouTube kursiert momentan im Netz und ist sehr beliebt - danke einer Russin im Bikini: Auf dem Video ist eine junge blonde Russin zu sehen. Sie steht auf einem Holzsteg und zieht sich bis auf ihre Unterwäsche aus. Schließlich ist sie nur noch sehr leicht bekleidet: Tanga, Bikini und Mütze. Auf den Bänken auf dem Holzsteg liegt Schnee und auch die junge Frau scheint es ziemlich zu frieren.

Junge Russin möchte im Winter in einen See springen

Trotzdem nimmt sie Anlauf und setzt am Rande des Stegs zum Sprung ins kalte Nass an. Die Blondine zieht die Beine an und möchte wohl mit einem lautem Platscher im See landen.

Einziges Problem: Der See ist zugefroren. Die junge Frau knallt mit dem Po und den Beinen auf das Eis und es ist zu hören, dass das definitiv keine angenehme Landung war.

+ Die Landung auf dem Eis tat bestimmt höllisch weh. © Screenshot Youtube

Der Mann hinter der Kamera beginnt laut zu lachen. Die Russin im Bikini ist verdutzt und kann nicht fassen, was gerade passiert ist. Nachdem sie noch kurz sitzen bleibt, wagt sie sich mit kleinen Schritten zurück an den Steg. Schließlich streckt sie die Hand aus und der Mann hilft ihr aus dem zugefrorenen See.

Mädchen verletzt sich bei Sprung in gefrorenen See

Auf dem Weg zurück zur Bank mit ihren Klamotten hört man deutlich wie die Russin im Bikini vor Schmerzen aufstöhnt. Wie „Daily Mail" berichtete, verletzte sich die Russin beim Sprung ins gefrorene Nass am Fußgelenk. Hier gibt es das Video des Vorfalls zu sehen.

