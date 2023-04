Motorradfahrer stürzt aus Parkhaus ab

Einsatzkräfte der Polizei und Rettungskräfte vom Deutschen Roten Kreuz an der Unfallstelle im Einsatz. © René Priebe/PR-Video/dpa

Er war zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle: Ein 21-jähriger Biker ist mit seiner Maschine aus dem obersten Stockwerk eines Parkhauses geflogen. Er überlebte nur knapp.

Heidelberg - Ein Motorradfahrer ist mit seiner Maschine aus einem Parkhaus in Heidelberg (Baden-Württemberg) abgestürzt. Der 21-Jährige wurde nach dem Unfall am Samstagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, schwebte aber nicht mehr in unmittelbarer Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Motorradfahrer sei zu schnell auf dem oberen Parkdeck des Parkhauses eines Einkaufcenters in Heidelberg-Pfaffengrund gefahren und habe „in Folge eines Fahrfehlers“ die Kontrolle verloren, teilte die Polizei mit. Das Motorrad durchbrach dann eine Umzäunung und stürzte gegen die Fassade eines gegenüberliegenden Firmengebäudes. Das bei dem Unfall komplett zerstörte Motorrad wurde sichergestellt. Auch den Führerschein des Mannes behielt die Polizei ein. dpa