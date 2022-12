Sondereinsatz in Murcia: Polizeihund streckt Geiselnehmer nieder

Von: Sandra Gyuratis

Der Held von Murcia: Spanischer Polizeihund „Elko“ beendet gewalttätige Geiselnahme ohne Schaden. © GEO Policía Nacional

Die Geschichte könnte aus jedem Action-Thriller stammen, ist aber wahr. Wie ein Polizeihund in Spanien, einen um sich schießenden Geiselnehmer niederstreckte, steht in diesem Artikel:

Murcia – In Murcia im Südosten von Spanien ist es kurz vor Weihnachten zu einer gewaltsamen Geiselnahme gekommen. Ein Mann bringt seine Schwetser in seine Gewalt und droht sie töten. Die Lage in einem Landhaus in Murcia droht zu eskalieren, der Geiselnehmer schießt um sich, bis Polizeihund „Elko“ zum Einsatz kommt, wie costanachrichten.com berichtet.

Der deutsche Schäferhund vollbringt eine wahre Heldentat, beendet die Geiselnahme und verhindert schlimmeres. „Elkos“ Aufgabe ist es, gefährliche Verbrecher zu neutralisieren, was ihm in einem anderen Fall in Spanien fast das Leben gekostet hätte.