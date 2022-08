FKK-Strände in Murcia: Wo die Hüllen fallen und wo besser nicht

Von: Sandra Gyuratis

FKK an der Küste von Murcia ist nur an ausgewiesenen Stränden erlaubt. © David Revenga

Nicht überall an den Stränden von Murcia ist FKK erlaubt. Wer sich nicht an die Regeln hält, dem droht ein Bußgeld. Wo dagegen die Hüllen fallen dürfen, steht in diesem Artikel:

Murcia – An welchen Stränden an der Küste von Murcia FKK erlaubt ist, ist klar gekennzeichnet. Mazarrón hat die meisten FKK-Strände, während San Pedro del Pinatar das Nacktbaden an keiner Playa erlaubt, wie costanachrichten.com berichtet.

Wer sich nicht an die Regeln hält, dem wird ein Bußgeld von bis zu 3.000 Euro angedroht. Offizielle FKK-Strände finden Nudisten nicht nur in Mazarrón, auch in Cartagena, Águilas und an einem Strand in Lorca darf nackt gebadet werden.