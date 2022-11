Weltgesundheitsorganisation entscheidet: Affenpocken sollen neuen Namen erhalten

Als ob das Coronavirus nicht genug gewesen wäre, kamen auch noch Affenpocken dazu. Diese sollen laut WHO nun einen neuen Namen bekommen.

Genf - Seit 2020 hält das Coronavirus die Welt in seinem Bann und: Wie unter anderem an den jüngsten Ausschreitungen in China zu sehen ist, spielt das Virus nach wie vor eine enorme Rolle. Nicht lang nach dem Coronavirus kam dann der nächste Schreck: Affenpocken. Genau diese sollen nun einen neuen Namen erhalten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) benutzt ab sofort statt „Monkeypox“ die Bezeichnung „Mpox“, wie sie am Montag in Genf mitteilte. Ein Jahr würden beide Namen noch nebeneinander stehen, bevor nur noch Mpox verwendet werde. Der neue Name sei gewählt worden, weil er in anderen Sprachen auch gut aussprechbar sei und verwendet werden könne. Zudem verbinde man ihn nicht mehr mit dem Tier.

„Mpox“ statt Affenpocken: Virus soll neuen Namen kommen

Auch das Virus selbst soll eine neue Bezeichnung bekommen. Dafür ist ein unabhängiger Expertenrat (ICTV) zuständig, der noch keine Entscheidung getroffen hat. Schon im August waren für die beiden Virus-Untergruppen, die nach afrikanischen Regionen benannt waren, die Bezeichnungen Untergruppe I und Untergruppe II eingeführt worden.

Die Krankheit hieß nur deshalb Monkeypox, weil sie 1958 erstmals in Affen entdeckt wurde. Mit den Ausbrüchen in diesem Jahr haben Affen aber nichts zu tun. Vielmehr stecken sich Menschen bei engem körperlichen Kontakt mit anderen Menschen an. Dennoch wurden in diesem Jahr etwa in Brasilien Affen angegriffen, weil Menschen sie für die Ausbrüche verantwortlich machten.

Neuer Name für Affenpocken: Viren sollen nicht mehr nach Tieren benannt werden

Generell sollen nach den Vorgaben der WHO bei Namen für Krankheiten Hinweise auf bestimmte Länder, Regionen oder Tiere vermieden werden. Grund dafür sind wohl Anfeindungen gegenüber Tieren im Falle der Affenpocken. Genauso gab es jedoch auch zahlreiche Übergriffe gegenüber Asiatischstämmigen im Zuge der Coronapandemie. Zudem soll der Name leicht aussprechbar sein.

Auch nach dem Ausbruch des damals neuartigen Coronavirus in Wuhan in China hatte die WHO mit Hochdruck an einem neutralen Namen gearbeitet, um zu verhindern, dass sich Bezeichnungen wie China-Virus oder Wuhan-Virus durchsetzen. Die durch das Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelöste Krankheit heißt Covid-19, eine Abkürzung von Coronavirus Disease. Die 19 zeigt, dass die Krankheit 2019 erstmals auftauchte. (dpa)