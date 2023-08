Heimlich gefilmt: Mutter stillt Baby am Strand – und entdeckt Video im Internet

Von: Karolin Schäfer

Beim Stillen ihres Säuglings am Strand wird eine Mutter heimlich gefilmt. Das Video entdeckt sie am nächsten Tag im Internet. Jetzt reagiert die junge Frau.

München – Wenn Mütter ihre Babys in der Öffentlichkeit stillen, sorgt das immer wieder für Diskussionen. So verbot kürzlich das Personal während eines Tui-Flugs einer Mutter, ihr Kind im Flieger zu stillen. Jetzt wurde auch die Izabele Lomax dafür verurteilt, ihren Säugling am Strand zu stillen. Die junge Mutter wurde dabei heimlich gefilmt, das Video landete im Internet.

Mutter stillt Baby am Strand: Video landet im Internet – „Ich schäme mich“

Die US-Amerikanerin Lomax befand sich mit ihrer Familie im Urlaub. Dazu gehörte auch ein ausgedehnter Tag am Strand. Da auch das Baby zwischendurch mal Hunger bekommt, muss es gestillt werden. Offenbar ganz zum Ärger anderer Strandbesucher. Denn kurze Zeit später tauchte das Video der stillenden Mutter bei Facebook auf.

„Ich verurteile keine Frauen, die ihre Babys stillen“, hieß es in der Bildunterschrift. „Ich schäme mich für Frauen, die in der Öffentlichkeit stillen und keinen Respekt davor haben, sich zu bedecken und ihre Brüste (inklusive Brustwarzen) für alle sichtbar heraushängen zu lassen.“ Die Frau habe sogar die Augen ihres Sohnes zuhalten müssen.

Heimlich beim Stillen gefilmt: Mutter reagiert verärgert auf Video

In einem Tiktok-Video reagiert die junge Mutter nun auf den Beitrag. „Stell dir vor, du wachst auf, gehst auf Facebook und entdeckst dieses Video von dir gestern am Strand“, beginnt Lomex das Video sichtlich verärgert. Die Frau sei mehrmals mit ihrem Sohn an ihr vorbeigelaufen. Gesagt habe sie nichts. „Nicht, dass es mich interessiert oder ich aufgehört hätte, stattdessen hat sie sich entschieden, ein Video von mir und meinem Kind auf Facebook zu posten, das die ganze Welt sehen kann.“

„Was wäre, wenn man euch sagen würde, die einzige Möglichkeit am Strand zu essen, ist bedeckt mit einem Handtuch“, entgegnete Lomex. Der ursprüngliche Facebook-Beitrag sei inzwischen gelöscht worden.

Mutter beim Stillen gefilmt: „Fütter dein Baby so, wie du möchtest“

Von der Tiktok-Community gab es breite Zustimmung und Verständnis für den Ärger der Mutter. „Fütter dein Baby so, wie du möchtest. Du machst das großartig“, kommentierte eine Nutzerin. „Ich sage den Leuten immer, sie sollen sich ein Shirt über den Kopf ziehen, damit sie mich nicht sehen. Oder ich sage ihnen, sie sollen auf der Toilette essen“, schrieb eine andere. „Ich bringe meinen Jungs bei, dass es fantastisch ist, dass Mütter so etwas können“, meinte eine weitere Nutzerin.

Doch warum ist es für viele Menschen noch so ein Problem, dass Mütter in der Öffentlichkeit stillen? „Das Problem ist unsere westliche Doppelmoral“, sagte Regine Gresens, Hebamme aus Hamburg, der Apotheken Umschau. „Weibliche Brüste gelten vor allem für Männer als Sexobjekt. Demzufolge wird auch Stillen als sexueller Akt angesehen.“ Auch eine Frau aus Österreich wurde beschimpft, weil sie ihr Kind in einer Kirche stillte. (kas)