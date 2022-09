Nord-Stream-Pipelines: Plötzlicher Druckabfall – Stecken Anschläge dahinter?

Nord-Stream-Pipelines: Schweden spricht von „Sabotage“ – Andersson telefoniert mit Scholz

Von: Tobias Utz, Moritz Serif

Teilen

In den Nord-Stream-Pipelines sinkt überraschend der Druck. Die Bundesregierung vermutet Anschläge: die Lage im News-Ticker.

Update vom Mittwoch, 28. September, 05.30 Uhr: Auch laut einer Einschätzung der schwedischen Regierung sind die Unterwasser-Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines auf Sabotage zurückzuführen. Das erklärte Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Dienstagabend auf einer Pressekonferenz. Basierend auf schwedischen und dänischen Informationen komme man zu dem Schluss, dass es sich vermutlich um eine absichtliche Tat handle. „Es ist also wahrscheinlich eine Frage der Sabotage“, sagte sie. Der schwedische Verteidigungsminister Peter Hultqvist erklärte im Nachgang, man sei bereit, militärische Ressourcen nach Bedarf abzustellen. Ministerpräsidentin Andersson verwies auf der Pressekonferenz zudem auf Absprachen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, Bundeskanzler Olaf Scholz und der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.

Die Aufnahme zeigt eine Austrittsstelle des Nord-Stream-Lecks. © Danish Defence Command / picture alliance / dpa

+++ 22.15 Uhr: Die Lecks an den Ostsee-Pipelines Nord-Stream 1 und 2 von Russland nach Deutschland sind laut der dänischen Regierung auf „vorsätzliche Handlungen“ zurückzuführen. Die klare Meinung der Behörden sei, dass es sich nicht um einen Unfall handele, sagte die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen am Dienstagabend, ohne sich zu möglichen Verursachern zu äußern.

Der dänische Energie- und Klimaminister Dan Jörgensen sagte bei einer Pressekonferenz, die Löcher, durch die das Gas austritt, seien „zu groß“, um eine zufällige Ursache zu haben. Die Leitungen von Nord-Stream 1 und 2 sind derzeit zwar nicht in Betrieb, aber mit Gas gefüllt. Kopenhagen gehe davon aus, dass es noch „mindestens eine Woche“ dauern werde, bis das aus den Leitungen austretende Methan aufgebraucht sei, sagte Jörgensen.

Nord-Stream-Lecks: Habeck äußert sich zurückhaltend

+++ 20.51 Uhr: Wirtschaftsminister Habeck hat sich zurückhaltend zur Ursache der Lecks an den Pipelines Nord-Stream 1 und 2 geäußert. Man wolle nicht spekulieren, da zunächst geklärt werden müsse, wie es zu dem Schaden kam. Daher befinde sich Deutschland in einem engen Austausch mit dänischen Behörden.

+++ 19.55 Uhr: Laut Informationen des Spiegel haben die USA die Bundesregierung vor Wochen vor möglichen Anschlägen auf Gaspipelines in der Ostsee gewarnt. Ein entsprechender Hinweis des US-Geheimdienstes CIA sei im Sommer in Berlin eingegangen. Die Bundesregierung wolle öffentlich dazu keine Stellung nehmen.

Die Vereinigten Staaten haben die Bundesregierung bereits vor Wochen vor möglichen Anschlägen auf Gaspipelines in der Ostsee gewarnt. Nach Informationen des SPIEGEL ging ein entsprechender Hinweis des US-Geheimdienstes CIA im Sommer in Berlin ein.

+++ 19.52 Uhr: Ein Nato-Vertreter sagte in Brüssel, das Militärbündnis „beobachtet die Situation in der Ostsee genau“. Das Bundesinnenministerium in Berlin erklärte, es nehme die Beschädigungen an den Pipelines Nord-Stream 1 und Nord-Stream 2 „sehr ernst“. „Wir sind hierzu innerhalb der Bundesregierung, mit den deutschen Sicherheitsbehörden und mit unseren dänischen und schwedischen Partnern im engen Kontakt“.

Nord-Stream-Pipelines: Sabotage durch Russland?

+++ 17.46 Uhr: „Ein Leck an drei verschiedenen Orten mit so großer Entfernung dazwischen kann nur die Folge eines vorsätzlichen Akts oder von Sabotage sein“, sagte der norwegische Militärwissenschaftler und Marineoffizier Tor Ivar Strömmen am Dienstag (27. September) der Nachrichtenagentur AFP. Zugleich komme einzig Russland für ihn als Verantwortlicher infrage.

+++ 16.30 Uhr: Auf schwedischem und dänischem Hoheitsgebiet gab es offenbar Unterwasser-Explosionen an den Pipelines Nord-Stream 1 und Nord-Stream 2. Das berichtet der schwedische TV-Sender SVT unter Berufung auf das Nationale Zentrum für Seismologie. Demnach gab es zwei starke Explosionen. „Es gibt keinen Zweifel daran, dass es sich um Sprengungen handelt“, erklärte Professor Björn Lund, Experte für Seismologie beim nationalen seismischen Netzwerk in Schweden. „Man kann sehr deutlich sehen, wie die Wellen vom Meeresgrund an die Oberfläche springen“, so Lund.

Aufnahmen, die aus einem dänischen Militärhubschrauber heraus gemacht wurden, bestätigen dies. Sie zeigen Austrittsstellen von drei Gaslecks an den Nord-Stream-Pipelines. Gegenüber dänischen Medien erklärte Experte Kritstoffer Böttzauw, Direktor der dänischen Energieagentur: „Das ist kein kleiner Riss. Es ist ein wirklich großes Loch.“

+++ 15.45 Uhr: Auch die Ukraine hat die an Nord-Stream-Pipelines gefundenen Lecks als Sabotage bezeichnet. Es handle sich um einen „Terroranschlag“, erklärte Mychajlo Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Es handele sich dabei um „nichts weiter als ein von Russland geplanter Terroranschlag und ein Akt der Aggression gegen die EU“, schrieb er auf Twitter. Russlands Ziel sei die Destabilisation Europas im Winter, insbesondere im Energiesektor. „Die beste Antwort“ auf eine derartige Provokation seien „Panzer für die Ukraine“, so Podoljak.

Nord-Stream-Pipelines sabotiert? Polen spricht von „nächster Stufe der Eskalation“

+++ 15.00 Uhr: Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki hat erklärt, dass die Lecks in Nord-Stream-Pipelines auf Sabotage zurückzuführen sind. „Wir kennen heute noch nicht die Details dessen, was da passiert ist, aber wir sehen deutlich, dass ein Sabotogeakt vorliegt“, sagte Morawiecki am Rande einer Gaspipeline-Eröffnung in Goleniow bei Stettin. Der Sabotageakt sei „wahrscheinlich die nächste Stufe der Eskalation, mit der wir es in der Ukraine zu tun haben“.

+++ 13.45 Uhr: In der Pipeline Nord-Stream 1 wurden offenbar zwei weitere Lecks entdeckt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Gas entweiche nun in die Ostsee, hieß es. Die Offshore-Leitungen der in russischem Besitz befindlichen Gaspipeline haben demnach "noch nie dagewesene" Schäden erlitten. Die Angaben sind nicht unabhängig prüfbar.

+++ 12.30 Uhr: Russland hat eine Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines nicht ausgeschlossen. „Jetzt kann keine Variante ausgeschlossen werden“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. „Offensichtlich gibt es eine Zerstörung der Leitung. Und was der Grund dafür ist - da kann man bis zu dem Zeitpunkt, bis die Ergebnisse der Untersuchungen auftauchen, keine Variante ausschließen“, erklärte er weiter. Die russische Regierung sei „äußert beunruhigt“ angesichts des plötzlichen Druckabfalls in den Pipelines.

Update vom Dienstag, 27. September, 11.15 Uhr: An den beiden Pipelines Nord-Stream 1 und 2 sind laut dänischen Behördenangaben insgesamt drei Lecks entdeckt worden. Zuvor war von den Betreibern ein Druckabfall in den Röhren gemeldet worden. Das berichtet der NDR.

Zwei der drei gefundenen Lecks befinden an Nord-Stream 1 nordöstlich der Insel Bornholm, eins an Nord-Stream 2 südöstlich der Insel. Im Fall von Nord-Stream 1 befinde sich das eine Leck in dänischen und das andere in schwedischen Gewässern, bei dem von Nord-Stream 2 in dänischen, so die dänische Energiebehörde. Da aktuell keine der Erdgasleitungen in Betrieb ist, haben die Vorfälle derzeit keinerlei Auswirkung für die Energieversorgung in Europa.

Erstmeldung vom Dienstag, 27. September, 08.30 Uhr: Berlin – In den Gaspipelines Nord-Stream 1 und Nord-Stream 2 wurde in den vergangenen Tagen ein ungewöhnlicher Druckabfall gemessen. Die Kapazitäten sanken ungeplant. Dabei handelt es sich offenbar um keinen Zufall, wie die Bundesregierung vermutet.

Der Tagesspiegel berichtet, dass die Regierung von gezielten Angriffen auf die Pipelines ausgeht. „Unsere Fantasie gibt kein Szenario mehr her, in dem das kein gezielter Anschlag ist“, sagte eine anonyme Person, die in die Bewertung durch die Bundesregierung und die Bundesbehörden eingeweiht ist, der Zeitung. „Alles spricht gegen einen Zufall.“

Nord-Stream-Pipelines: Plötzlicher Druckabfall – Stecken Anschläge dahinter?

Sowohl die Bundesnetzagentur als auch das Bundeswirtschaftsministerium erklärten am Montagabend (26. September), dass man den Grund für den Druckabfall in den Nord-Stream-Pipelines noch nicht kenne. Man stehe mit den entsprechenden Behörden im Austausch, hieß es. Teil der geplanten Untersuchungen ist wohl eine Analyse des Meeresbodens rund um die Pipelines. Marinetaucher und U-Boote werden dafür eingesetzt. Dem Tagesspiegel-Bericht zufolge gibt es zwei mögliche Szenarien als Erklärung für den ungewöhnlichen Druckabfall: Demnach könnten sowohl Saboteure aus Russland als auch der Ukraine dahinter stecken. Dabei handelt es sich jedoch um Mutmaßungen. Keine der beiden zuständigen Regierungen hat sich bislang dazu geäußert. (tu/mse mit dpa/AFP)