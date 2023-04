Sorge vor Schaulustigen: FKK-Protest gegen Seilbahn in Österreich

Von: Teresa Toth

In Österreich ist der Bau einer Seilbahn geplant. Der Haken: Die Bahn soll über einen FKK-Bereich führen. Das sorgt für reichlich Ärger.

Wien – Am österreichischen Kahlenberg in Wien ist der Bau einer Seilbahn geplant. Das sorgt in der FKK-Gemeinde Florisdorf für Aufregung – denn die Bahn würde direkt über der FKK-Zone auf der nördlichen Donauinsel verlaufen. Die Gemeinde sieht ihre Intimsphäre in Gefahr.

Projekt Kahlenberg-Seilbahn Gesamtlänge 5,6 Kilometer Fahrtzeit rund 20 Minuten Beförderungskapazität 1.800 Menschen pro Stunde Bauzeit zehn Monate, Beginn noch offen Kosten 70 Millionen Euro

FKK-Protest in Österreich wegen Seilbahn: Entwickler verteidigt das Projekt

„Auf so einer großen Strecke über und entlang der Donauinsel zu fahren, ist ja fast eine Einladung, die Kamera auszupacken“, so Barbara Hausjell, zitiert OE24.at zitiert. „Seit es Handykameras gibt, ist mir das nicht mehr wurscht. Ich will nicht, dass ich im Internet lande“, betont die 72-Jährige. Sie sonnt sich im Sommer gern im FKK-Bereich auf der Donauinsel, Höhe Strebersdorf. Durch die geplante Seilbahn sei die Intimsphäre der Menschen schwer gestört, was sie sehr „bedauerlich“ finde.

Die Trasse soll vom Bahnhof Heiligenstadt über die Donauinsel nach Jedlesee, von dort entlang des Hubertusdamms bis nach Strebersdorf und über die Donauinsel wieder hinauf auf den Kahlenberg führen, wie auf der Website seilbahn-kahlenberg.at erklärt wird. Laut Projektentwickler Hannes Dejaco handelt es sich nur um einen sehr kleinen Teil, der die FKK-Zone kreuzen würde.

Seilbahn sorgt für FKK-Protest in Österreich: Bereich könnte sich im schlimmsten Fall auflösen

Neben der FKK-Community machen sich jedoch auch die Florisdorfer Grünen gegen das Projekt stark. Auf ihrer Internetseite klärt die Partei unter der Rubrik „Seilbahn oder Naturschutz“ über mögliche ökologische Auswirkungen auf, die der geplante Bau zur Folge hätte – so müssten etwa zahlreiche Bäume gerodet werden. Aber auch der Schutz der FKK-Gemeinschaft sei ein wesentliches Argument gegen die Seilbahn, da sie „jedenfalls eine Beeinträchtigung“ für die Naturisten darstelle, zitiert OE24.at den Fraktionsvorsitzenden Heinz Berger.

„Wien wäre um eine Attraktion reicher. Nicht wegen dem Ziel der Seilbahn, sondern wegen ihrer Streckenführung. Tourist:innen und „Einheimische“ hätten dadurch aus der Vogelperspektive eine klare Sicht auf die natürlichste Form der Menschen“, schreibt die Partei auf ihrer Seite. Die Folge sei, dass das FKK-Gebiet verdrängt werde oder sich im schlimmsten Fall auflöse.

Fenster mit einer Milchglasschaltung in den Kabinen der Seilbahn könnten die Lösung für die Strecke über der FKK-Zone sein. (Symbolbild) © Andreas Rosar/dpa

FKK-Protest in Österreich gegen geplante Seilbahn: Milchglasschaltung soll Gaffen verhindern

Projektentwickler Dejaco will hierfür jedoch eine Lösung gefunden haben. „Um Erholungssuchende auf der Donauinsel und hier besonders im FKK-Bereich vor Blicken der Fahrgäste zu schützen, können die Fenster der Kabinen bei Bedarf mit einer automatischen Milchglasschaltung versehen werden“, erklärte der Unternehmer. So könne der untere Teil der Seilbahn-Kabinen über dem FKK-Bereich undurchsichtig geschaltet und das Gaffen verhindert werden. Ob sich die FFK-Community und die Grünen dadurch umstimmen lassen, ist allerdings fraglich.

